Sada Baby parle d’artistes féminines « Connues pour Shakin ‘Ass » et OnlyFans: « F * ck Yo Music! »

Le rappeur de Motown a déclaré que si une femme est « connue pour ses putains de pornos et tout ce genre de merde », personne ne la prend au sérieux en tant qu’artiste.

Le repêchage de la NBA 2020 a mis Sada Baby de mauvaise humeur, alors il a décidé de se débarrasser de certaines choses de sa poitrine. Naturellement, l’artiste de Detroit est un fan inconditionnel des Pistons, mais il n’était pas trop satisfait du résultat des choix de l’équipe. Il s’est rendu sur Instagram pour partager quelques réflexions sur les recrues choisies, et pendant qu’il partageait des vidéos, il a décidé de viser les femmes de l’industrie qui sont passées de carrières provocantes au jeu musical. « Et juste parce que je suis de mauvaise humeur, je vais le mettre sur le flotteur », a déclaré le rappeur de « Whole Lotta Choppas ». « B * tch, si vous connaissez pour putain de pornos et tout ce genre de merde, putain de musique! Personne ne vous prend au sérieux en tant qu’artiste pas de mère. cette merde. B * tch, tu es connue pour shakin ‘ass, showin’ titties, f * ckin ‘OnlyFans tout ce type de merde. Peu importe, salope. Ne t’en fais pas à propos de l’enregistrement pas de musique de mère. Soyez sincère avec vous-même. « Sada Baby n’a donné aucun exemple Le discours de quartierle clip, mais cela ne veut pas dire que les gens n’ont pas pris d’assaut les commentaires pour discuter des possibilités. Il y a eu un certain nombre de femmes qui ont quitté des emplois comme le mannequinat glamour ou le strip-tease pour la musique et sont devenues des artistes à succès, en tête des charts, en particulier dans le rap, alors dites-nous de qui, selon vous, Sada Baby parlait. Découvrez sa diatribe ci-dessous.