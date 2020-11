Kang So Ra deviendra mère, actuellement enceinte de 4 mois

Meilleure actrice Kang So Ra est actuellement enceinte d’environ quatre mois de son premier enfant.

Selon un rapport exclusif de Mon quotidien, Kang So Ra travaille actuellement dur sur les soins prénataux car elle est enceinte de son premier enfant. Le bébé devrait naître début avril, ce qui signifie qu’elle est enceinte d’environ quatre mois en ce moment.

Kang So Ra s’est mariée en août avec son mari non célèbre, qui travaille comme médecin de médecine orientale, en août 2020. En raison de la pandémie de coronavirus, le couple n’a pas organisé de cérémonie de mariage, optant plutôt pour un simple rassemblement avec le famille immédiate des deux côtés.

Même si elle s’est récemment mariée, elle a continué à exprimer son intérêt à poursuivre ses activités d’actrice après son mariage. Kang So Ra a fait ses débuts en 2009 et est devenue célèbre avec ses rôles dans Ensoleillé, Misaeng, et Rêve haut 2.