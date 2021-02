The Mandalorian remporte la nomination aux Golden Globes du meilleur drame télévisé

The Mandalorian continue sa course comme l’une des émissions les plus acclamées à la télévision. Non seulement le live-action Guerres des étoiles L’émission de télévision, qui a fait ses débuts sur Disney + à la fin de 2019, a gagné l’amour et l’affection de la base de fans, mais elle a également réussi à gagner les critiques. À titre d’exemple, la saison 2 de la série a officiellement remporté une nomination au Golden Globe pour la meilleure série dramatique. C’est ainsi, pour ainsi dire.

Les nominations aux Golden Globe ont été révélées aujourd’hui et dans l’une des meilleures catégories, Meilleure série dramatique, The Mandalorian a gagné une place parmi certaines des émissions les plus acclamées à la télévision. Également nominés dans la catégorie étaient Le corbeau, Pays de Lovecraft, Ozark et Cliquet. Notamment, Netflix a absolument dominé la catégorie avec trois des cinq places. HBO en a pris un autre avec JJ Abrams et Jordan Peele’s Pays de Lovecraft. Mais Disney et Lucasfilm ont réussi à marquer à nouveau en tant que Guerres des étoiles série continue de surfer sur cette vague. Reste à savoir si la compétition sera meilleure ou non lors de la cérémonie de remise des prix plus tard ce mois-ci. Bien que ce soit un sacré tour de victoire pour Mando et Baby Yoda.

Cela vient après The Mandalorian a marqué 15 nominations aux Emmys l’année dernière, remportant sept victoires. La saison 2 de l’émission a débuté à la fin de l’année dernière et a repris là où la saison 1 s’était arrêtée. Une fois de plus, les producteurs exécutifs Jon Favreau et Dave Filoni ont trouvé une formule gagnante. Les débuts en direct d’Ahsoka Tano. Plus de Darksaber. Le retour de Boba Fett après des décennies d’attente. Et le retour inattendu d’un certain Guerres des étoiles légende dans la finale. Tout cela a fait une saison de télévision qui a suscité des éloges quasi universels. Favreau avait ceci à dire à ce sujet dans une déclaration.

« Nous sommes honorés d’être reconnus par la Hollywood Foreign Press Association aux côtés de tant de spectacles incroyables. Nous sommes extrêmement chanceux de travailler avec une équipe aussi singulière de collaborateurs et d’artistes qui donnent vie à ce spectacle. Au nom de Kathy [Kennedy], Dave et toute l’équipe Mandalorian, merci pour cet honneur. «

Le casting comprend Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers et Giancarlo Esposito, avec Rosario Dawson dépeignant Ahsoka Tano. Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed et Robert Rodriguez ont été directeurs pour la saison 2. Favreau sert de showrunner, avec Kathleen Kennedy et Colin Wilson également à bord en tant que producteurs exécutifs.

Lucasfilm est actuellement en train de produire une énorme liste de nouveaux Guerres des étoiles spectacles, en grande partie grâce au succès de The Mandalorian. Andor, Obi Wan Kenobi, Ahsoka, Rangers de la Nouvelle République, Le livre de Boba Fett, L’acolyte et d’autres sont en route. The Mandalorian la saison 3 devrait débuter en avril. Plusieurs de ces spectacles devraient aboutir à un événement crossover massif sur toute la ligne. La 78e édition des Golden Globe Awards est diffusée sur NBC le 28 février. Cette nouvelle nous parvient via StarWars.com.

Félicitations à The Mandalorian pour sa nomination dans la meilleure série télévisée dramatique aux Golden Globes! pic.twitter.com/LNuDxSPRbn – The Mandalorian (@themandalorian) 3 février 2021

