Black Adam surprend avec son premier jour de collecte au box-office

Bandes dessinées DC

Black Adam a réalisé des chiffres extraordinaires dans ses premiers jours d’exposition en surpassant plusieurs films de l’Univers étendu DC. L’information!

©IMDBAdam noir

Adam noir est un chapitre important dans Univers étendu DC qui ajoute des personnages à la mythologie de la marque au cinéma avec l’histoire de Teth Adam, un anti-héros qui est contraint d’affronter de multiples méchants à Kahndaq, où la manière dont ce personnage traite ceux qui menacent son peuple jusqu’à ce, même, qu’il doive affronter les Société de justice d’Amérique qui tente de rassurer le tout-puissant Teth Adam.

Les stars du cinéma Dwayne Johnson dans la peau de Adam noir et il ne faisait aucun doute que ses premiers jours au box-office seraient forts compte tenu de la concurrence, en plus du fait que c’est la grande première qui était réservée à ces dates, il ne restait donc plus qu’à vérifier dans quelle mesure les numéros du film se lèverait une fois qu’il aurait atteint les chambres.

Black Adam et une collection impressionnante

date limite a confirmé qu’aux États-Unis, le film avait atteint 25 millions de dollars le premier jour de sa collecte, y compris, bien sûr, les 7,6 millions de dollars qui correspondent au jeudi précédant la première officielle du film et qui s’ajoutent à un nombre important Quant à l’essentiel de l’argent avec lequel cette nouvelle production du Univers étendu DC réussi à se lever.

Adam noir a la meilleure ouverture nationale de la carrière de Dwayne Johnson laissant derrière Hobbs et Shawles retombées de Rapides et furieux où il partageait l’affiche avec Jason Statham et Idris Elba, qui avait atteint 23 millions de dollars au premier jour de sa sortie dans les salles de cinéma nord-américaines. pointe pour rock! Parce que? Parce qu’il travaille depuis des années sur le développement du film Adam noir et est vraiment attaché au DCEU.

Pour l’instant, les communicants hollywoodiens n’ont pas publié d’estimation du box-office de samedi et dimanche de Adam noir. Mais il passera sûrement avec facilité le premier week-end de 26 millions de dollars Escouade suicide et la première de 33 millions de dollars de oiseaux de proie. Reste à savoir si Adam noir peut dépasser ou égaler l’ouverture de 53,5 millions de dollars Shazam ! Avez-vous déjà eu la chance de voir le film? Dwayne Johnson?

