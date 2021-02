Ree Drummond partage un message «  reconnaissant  » à propos de la grande réalisation de son fils adoptif Jamar

Ree Drummond célèbre un énorme accomplissement pour son fils Jamar: signer officiellement pour jouer au football à l’Université de Central Oklahoma. La femme pionnière s’est rendue sur Instagram pour parler de son fils adoptif de 18 ans, qui fait partie de sa famille depuis 2019.

« Grand grand jour !! Ce matin, Jamar a officiellement signé pour jouer au football à @ucobronchos à partir de cet automne », a écrit la star de 51 ans de Food Network dans la légende accompagnant deux photos. « Je suis tellement fier de lui et tellement reconnaissant envers ses amis, ses entraîneurs et sa communauté de l’avoir soutenu d’innombrables façons. »

La célèbre chef, qui est également maman d’Alex, 23 ans, de Paige, 21 ans, de Bryce, 18 ans, et de Todd, 17 ans, a ensuite continué sa liste de gratitude, vantant les vertus de Jamar dont elle est la plus fière. Elle a écrit: « Et je suis reconnaissante pour Jamar lui-même – son travail acharné, son engagement et sa présence dans notre famille. »

Sur la première photo, nous voyons Jamar et sa mère adoptive poser, souriant d’une oreille à l’autre, les bras enroulés amoureusement l’un autour de l’autre. Dans le deuxième cliché, c’est un peu plus franc, avec la future star du football prise en sandwich entre ses parents se faisant une tape dans le dos de papa Ladd Drummond.

«J’adore la deuxième photo; c’est une pré-tape dans le dos de Ladd, mais elle exprime notre joie», a-t-elle expliqué. Elle a terminé sa douce légende avec une acclamation et une blague: « Allez Jamar, et #ROLLCHOS! (Est-ce que quelqu’un hache des oignons ici? »

Jamar signe pour jouer au football à l’université. Ree Drummond / Instagram

En novembre 2020, Drummond a pour la première fois révélé que sa famille comprenait Jamar, qui vivait avec eux depuis plus d’un an et demi.

«Maintenant, j’avais une émission de cuisine et d’autres petits éléments de la vie publique, et à cause des règles et règlements avec les agences d’État, je n’ai pas pu parler de Jamar», a-t-elle déclaré aux co-présentateurs de 45secondes.fr Savannah Guthrie et Hoda Kotb au temps. «Je me suis senti très protecteur à son égard lorsqu’il est venu vivre avec nous. Donc, je ne voulais pas simplement le pousser là-bas.

Au fil du temps, Jamar s’est senti exclu.

«Après un certain temps, Jamar s’est dit: ‘OK, j’ai l’impression d’être caché du monde.’» Se souvient Drummond. «Alors, quand il a eu 18 ans, j’ai écrit à son sujet dans le livre. Et j’ai partagé l’essai avec lui avant la publication du livre pour m’assurer qu’il était d’accord.

Comme Savannah l’a mentionné lors de l’entrevue, Jamar semble «juste compléter» la famille de Drummond.

«Il le fait vraiment, de tant de façons merveilleuses», a-t-elle répondu. «Lui et mon plus jeune fils, Todd, qui a 16 ans, ne sont en fait que les meilleurs amis du monde. Et puis Jamar et Bryce sont pairs, ils jouent au football ensemble. … Il y a deux ou trois ans, si quelqu’un m’avait dit que je serais une mère adoptive, je n’aurais pas pu prédire comment cela se serait déroulé.