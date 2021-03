The Last of Us TV Show couvrira l’intégralité du premier match, mais différera par endroits

L’adaptation télévisée très attendue de The Last of Us, mettant en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey, verra certains épisodes «s’écarter considérablement» du jeu PlayStation 3 – malgré la levée du dialogue directement à partir du script original. S’adressant à IGN dans le cadre de SXSW 2021, le patron de Naughty Dog a expliqué que l’adaptation de HBO couvrirait les événements du premier titre – mais il y aura quelques ajustements en cours de route.

«Les choses restent parfois assez proches. C’est drôle de voir mon dialogue à partir des jeux dans les scripts HBO », a-t-il déclaré. «Et parfois, ils s’écartent considérablement pour un bien meilleur effet parce que nous avons affaire à un média différent. Certains de mes épisodes préférés jusqu’à présent se sont grandement éloignés de l’histoire, et j’ai hâte que les gens les voient. »

Il a poursuivi: «Par exemple, dans le jeu, il y a tellement d’action que vous devez former le joueur à la mécanique. Vous devez avoir plus de violence et plus de spectacle dans une certaine mesure que ce dont vous auriez besoin dans une émission de télévision, car vous n’avez pas besoin de former les gens à l’utilisation d’une arme à feu. C’est donc quelque chose de vraiment différent, et HBO a été formidable pour nous pousser à nous éloigner de l’action hardcore et à nous concentrer davantage sur le drame du personnage.

Malgré les ajustements et les modifications, Druckmann insiste sur le fait que «les fondements philosophiques de l’histoire» seront conservés. «En ce qui concerne les choses superficielles, comme devrait [a character] porter la même chemise à carreaux ou la même chemise rouge? Ils peuvent ou non y apparaître, c’est bien moins important pour nous que de connaître le cœur de ces personnes et le cœur de leur parcours », a-t-il expliqué.

Quant au début du tournage de la série, il semble que de bons progrès soient réalisés dans les coulisses: «Je viens de voir le premier test prothétique du Clicker et c’est génial. C’est tellement génial de voir cette chose prendre vie physique.