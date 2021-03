Le plus gros astéroïde à visiter la Terre en 2021 zoom par notre planète inhabituellement rapide aujourd’hui

Le plus gros astéroïde à visiter la Terre cette année est zoomé par notre planète aujourd’hui (21 mars) et c’est un véritable démon de vitesse.

L’astéroïde 2001 FO32 traverse l’espace à une vitesse inhabituellement rapide pour une roche spatiale, à environ 77000 mph (124,0000 km / h), et passera par la Terre à une distance de sécurité de 1,25 million de miles (2 millions de kilomètres), selon la NASA . Il ne reviendra pas aussi près de la Terre avant 2052.

L’astéroïde 2001 FO32 mesure jusqu’à 680 mètres de large et ne pose aucun risque d’impact sur la Terre, mais sa vitesse est particulière, a déclaré l’agence.

« La raison de l’approche rapprochée inhabituellement rapide de l’astéroïde est son orbite fortement inclinée et allongée (ou excentrique) autour du soleil, une orbite inclinée de 39 degrés par rapport au plan orbital de la Terre », ont écrit des responsables de la NASA dans un communiqué. « Cette orbite rapproche l’astéroïde du soleil que Mercure et deux fois plus loin du soleil que Mars. »

L’astrophysicien Gianluca Masi du Virtual Telescope Project à Ceccano, en Italie, a repéré l’astéroïde 2001 FO32 avec un télescope dans les jours précédant le survol d’aujourd’hui. Sa vidéo et ses images montrent l’astéroïde comme un objet en mouvement brillant dans le ciel.

Vidéo: Regardez l’astéroïde 2001 FO32 se déplacer dans le ciel nocturne

Image 1 sur 2 L’astéroïde 2001 FO32 est vu tel qu’il est apparu le 16 mars 2021 avant un survol rapproché le 21 mars dans cette image du télescope par l’astrophysicien Gianluca Masi du Virtual Telescope Project. (Crédit d’image: Gianluca Masi / The Virtual Telescope Project) Image 2 sur 2 L’astéroïde 2001 FO32 est vu tel qu’il est apparu le 19 mars 2021 avant un survol rapproché le 21 mars dans cette image du télescope par l’astrophysicien Gianluca Masi du Virtual Telescope Project. (Crédit d’image: Gianluca Masi / The Virtual Telescope Project)

Comme un rocher roulant sur une colline, l’astéroïde 2001 FO32 prend de la vitesse en tombant vers l’intérieur vers le soleil, puis ralentit en se dirigeant vers Mars. L’astéroïde prend plus de deux ans (810 jours pour être exact) pour terminer une orbite et ne posera pas de risque d’impact sur la Terre pendant des siècles, malgré la classification de 2001 FO32 comme « astéroïde potentiellement dangereux », a déclaré la NASA.

«Nous connaissons très précisément la trajectoire orbitale du FO32 de 2001 autour du soleil, car il a été découvert il y a 20 ans et a été suivi depuis», a déclaré Paul Chodas, directeur du Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) supervisé par Jet de la NASA. Laboratoire de propulsion (JPL) en Californie du Sud. « Il n’y a aucune chance que l’astéroïde se rapproche de la Terre à moins de 1,25 million de kilomètres. »

La NASA et les astronomes du monde entier recherchent et suivent régulièrement des astéroïdes susceptibles de présenter un risque d’impact sur la Terre. L’astéroïde 2001 F032 a été repéré pour la première fois en 2001 par le programme Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR) à Socorro, au Nouveau-Mexique. Les observations du télescope spatial NEOWISE de la NASA suggèrent que l’astéroïde mesure entre 1 300 et 2 230 pieds (440 à 680 m) de large.

« Même si c’est à la plus petite extrémité de l’échelle, 2001 FO32 sera toujours le plus gros astéroïde à passer aussi près de notre planète en 2021 », ont écrit des responsables de la NASA. « La dernière approche rapprochée d’un astéroïde particulièrement grand était celle de 1998 OR2 le 29 avril 2020. Alors que 2001 FO32 est un peu plus petit que 1998 OR2, il sera trois fois plus proche de la Terre. »

Ce diagramme de la NASA représente l’orbite de l’astéroïde 2001 FO32 (ellipse blanche). En raison de cette orbite elliptique et inclinée, lorsque l’astéroïde se rapprochera de la Terre le 21 mars 2021, il se déplacera à une vitesse inhabituellement rapide de 124000 km / h. (Crédit d’image: NASA)

À son point le plus proche de la Terre aujourd’hui, l’astéroïde 2001 FO32 aura environ 5,25 fois la distance entre la Terre et la Lune. Néanmoins, les astronomes surveilleront de près l’astéroïde avec des télescopes pour en savoir plus sur sa taille, sa luminosité et sa composition.

« Nous essayons de faire de la géologie avec un télescope », a déclaré Vishnu Reddy, professeur associé au laboratoire lunaire et planétaire de l’Université de l’Arizona à Tucson.

Les astronomes ont utilisé l’installation de télescope infrarouge de la NASA au sommet du Mauna Kea à Hawaï ces derniers jours pour déterminer sa composition chimique. Ils peuvent également utiliser le réseau Deep Space Network d’antennes radio de la NASA pour faire rebondir les signaux de l’astéroïde 2001 FO32 afin de mesurer son orbite, sa vitesse de rotation et même de déterminer certaines caractéristiques de surface comme les cratères.

En rapport: L’énorme astéroïde Apophis révélé sur les photos

« Des observations datant de 20 ans ont révélé qu’environ 15% des astéroïdes géocroiseurs comparables en taille à 2001 FO32 ont une petite lune », a déclaré Lance Benner, scientifique principal au JPL, dans le communiqué. « Actuellement, on sait peu de choses sur cet objet, donc la rencontre très rapprochée offre une occasion exceptionnelle d’en apprendre beaucoup sur cet astéroïde. »

L’astéroïde peut également être visible par les astronomes amateurs dans l’hémisphère sud lorsqu’il passe par la Terre, mais il peut être difficile à suivre.

« L’astéroïde sera le plus brillant lorsqu’il se déplace dans le ciel du sud », a déclaré Chodas. « Les astronomes amateurs dans l’hémisphère sud et aux basses latitudes nordiques devraient être capables de voir cet astéroïde à l’aide de télescopes de taille moyenne avec des ouvertures d’au moins 8 pouces dans les nuits menant à l’approche la plus proche, mais ils auront probablement besoin de cartes stellaires pour le trouver. «

Asteroid 2001 FO32 est en fait l’un des deux astéroïdes passant par la Terre aujourd’hui, selon le site Web Asteroid Watch de la NASA qui répertorie ces survols. Le deuxième astéroïde, appelé 2021 FH1, mesure environ 97 pieds (30 m) de large et passera la Terre à une distance de 973000 miles (1,5 million de km). Il a été détecté pour la première fois par des astronomes vendredi 19 mars.

Envoyez un courriel à Tariq Malik à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-le @tariqjmalik. Suivez-nous sur @Spacedotcom, Facebook et Instagram.