L’habitude de donner aux enfants un téléphone pour les garder calmes peut les rendre plus en colère; Bon à s’en éloigner

Il faut être vigilant si vous tenez également votre smartphone pour convaincre et calmer vos enfants. Les recherches menées par des scientifiques américains sur les smartphones et le comportement des enfants âgés de 2 à 3 ans sont surprenantes. Les chercheurs affirment que l’habitude de donner des téléphones aux enfants peut les mettre en colère.

Voici comment la recherche s’est déroulée

Selon les scientifiques, regarder des dessins animés sur les smartphones a été surveillé sur le comportement des enfants âgés de 2 à 3 ans. On a également demandé aux parents dans quelle mesure leurs enfants utilisent les smartphones. Parmi les téléviseurs, jeux vidéo, tablettes et smartphones, lesquels utilisent-ils autant?

Résultats de recherche surpris

Selon les chercheurs, lorsque les parents ont reçu des gadgets pour arrêter leur colère lorsque les gadgets leur ont été retirés, la colère a augmenté plus qu’auparavant. La recherche indique que la situation peut empirer si les enfants voient un tel comportement pendant une longue période.

Les scientifiques conseillent d’éloigner l’enfant des gadgets

Les chercheurs ont suggéré une stratégie pour éloigner les enfants des gadgets afin que l’enfant n’écrive pas un comportement de colère dans un lieu public. Évitez de montrer de l’audio et de la vidéo au téléphone pour contrôler les émotions des enfants, explique la chercheuse Sarah Koen de l’Université Brigham Young.

Laissez les enfants utiliser le smartphone

Les directives du Collège royal de pédiatrie et de santé infantile indiquent qu’il faut éviter de donner des gadgets à un enfant de moins de 18 mois. Ne laissez pas les enfants de 2 à 5 ans utiliser des gadgets plus d’une heure par jour. Les parents devraient prendre soin du genre de choses que les enfants voient. Éloignez-les des gadgets en mangeant et en voyage.

