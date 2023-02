La souffrance de Jenna Ortega pour Merlina : "j’ai pleuré avec mon père"

Netflix

Jenna Ortega a avoué les détails derrière les enregistrements de Merlina et ce qu’elle ressentait pour le travail acharné qu’elle devait accomplir.

©NetflixLa souffrance de Jenna Ortega pour Merlina : « J’ai pleuré avec mon père. »

Merlin Il a été créé en novembre 2022 et est devenu presque instantanément l’un des plus grands succès de l’histoire du service de streaming. Netflix. La série a ajouté 1 237 150 000 heures de lecture au cours de ses 28 premiers jours et se positionne comme la deuxième émission en anglais la plus regardée, derrière choses étranges. En parallèle, Jenna Ortega Elle a également connu une augmentation notable de sa popularité, mais tout n’a pas été positif pour elle.

Le public a été captivé par cette nouvelle histoire de la famille Addams, qui suit la jeune mercredi à la Never Again Academy, où elle tente de maîtriser ses capacités psychiques naissantes, d’arrêter une monstrueuse série de meurtres qui a terrorisé la ville et de résoudre le mystère paranormal dans lequel ses parents ont participé il y a 25 ans. En dehors du phénomène, la protagoniste a parlé de son expérience.

+La souffrance de Jenna Ortega pour la série Merlina

pour le papier, Jenna Ortega eu une excellente préparation qui comprenait apprendre l’escrime, l’allemand et même jouer du violoncelle. Pour cela, il a commencé à travailler quelque temps avant le tournage, mais ils ont continué pendant les huit mois des enregistrements. « Je n’ai pas dormi du tout, j’avais envie de m’arracher les cheveux. Il y a beaucoup d’appels vidéo auxquels mon père a dû répondre où je pleurais hystériquement de l’autre côté »révélé dans une récente interview avec Variété.

« Je me présentais sur le plateau deux heures plus tôt, je travaillais 12 à 14 heures par jour, je rentrais à la maison, j’allais sur Zoom et j’avais un cours sur quelque chose, je rentrais chez moi dans mon appartement et mon professeur de violoncelle m’attendait déjà. »il ajouta. Il a aussi avoué : « C’était un va-et-vient constant, et si je pouvais un week-end parce qu’on n’enregistrait pas le samedi, c’était : ‘D’accord, alors, on va te donner des cours ce jour-là' ». Au-delà de cela, Tim Burton lui a apporté son soutien et a été utile pour continuer les cours.

D’autre part, l’actrice a déclaré qu’elle voulait filmer presque toutes les scènes à risque possibles, mais il y avait un problème : « Nous commençons à manquer de temps car Merlina apparaît dans presque toutes les scènes ». Il a également expliqué : « Ils ont dû commencer à utiliser des doubles cascadeurs et occasionnellement des doubles violoncelles, mais j’étais déterminé à être le mieux préparé possible pour qu’ils puissent m’utiliser le plus possible car une scène est toujours plus crédible quand on peut voir le visage de l’acteur ».

