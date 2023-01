« The Last of Us » : le rôle que Pedro Pascal veut avoir dans Marvel

Depuis la participation de Pedro Pascal dans le rôle d’Oberyn Martell à « Jeu des trônes », sa carrière a décollé et l’acteur chilien a montré qu’il n’a pas de limites à ce qu’il peut réaliser. En peu de temps, il a fait partie de plusieurs franchises populaires et son projet le plus récent est « The Last of Us »la adaptation du célèbre jeu vidéo. Cependant, il y a un objectif professionnel qui n’a pas encore été atteint.

Le rôle du prince séducteur et vengeur de Dorne ça lui est venu quand il avait la trentaine avancée. Avant cela, il avait eu de petits rôles dans des séries telles que « Law and Order » et « Graceland ».

Plus tard, il a été intégré dans le cadre de la distribution principale de la série Narcos, donnant vie à Javier Peñapour rejoindre plus tard l’univers Star Wars en tant que Din Djarin dans « Le Mandalorien »l’une des meilleures séries Disney Plus à ce jour.

Cette Le 15 janvier 2023, présentera en avant-première sa nouvelle série avec HBO Max« Le dernier d’entre nous », où jouera Joël, ajoutant son nom à une autre histoire populaire. Bien que le regard de l’acteur soit se lance un nouveau défi.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « Le dernier d’entre nous ».

PEDRO PASCAL VEUT-IL ÊTRE UN SUPER-HÉROS MARVEL ?

Récemment, Pedro Pascal assurait qu’il aimerait faire partie du Marvel Cinematic Universe (MCU). Dans une interview accordée à Wired, l’interprète a avoué que «il veut être dans ces films”.

Alors que travaille déjà avec Disney pour son rôle dans la franchise Star Warsil ne serait pas étrange que Papa Pascal donne vie à un nouveau personnage comme le Ghost Rider de Robbie Reyes ou Randall Spector, le frère de Moon Knightsurtout compte tenu de la grande amitié qu’il a avec Oscar Isaacl’acteur qui joue dans la série sur le super-héros égyptien.

Il convient de le mentionner, c’était précisément son partenaire qui l’a convaincu de rejoindre l’ambitieux projet de « The Mandalorian ».

LE ROLE DE PEDRO PASCAL DANS DC

Bien que Pedro Pascal ait exprimé son désir de faire partie des films Marvel, il n’est pas inconnu des films de super-héros, puisqu’il a participé à une production concurrente, DC Comics.

En 2020, a joué Maxwell Lord dans « Wonder Woman 1984 »le supervillain qui perd le contrôle en raison de son ambition insatiable.