L’une des œuvres les plus influentes de tous les temps est sans aucun doute le manga de »Berserk », créé par l’auteur légendaire Kentaro Miura, étant un succès depuis son lancement en 1989 et impactant divers créateurs de différents médias. Avec cela, le manga a reçu quelques adaptations d’anime, mais ils n’ont adapté que certains de ses arcs.

Bien que le manga »Berserk » soit le moyen le plus complet d’apprécier le travail de Miura, beaucoup de gens ont appris l’histoire de Guts, l’épéiste noir, à travers l’anime »Berserk » de 1997, de sorte que ceux qui veulent continuer le l’histoire doit se tourner vers le manga.

Où commencer le manga Berserk après l’anime

Bien que beaucoup aient qualifié le manga » Berserk » de point idéal pour commencer l’histoire, l’anime » Berserk » couvre l’arc connu sous le nom de » The Golden Age » à travers 25 épisodes. Cette histoire s’étend du volume 3 du manga au chapitre 86 du volume 13 du manga de Kentaro Miura.

C’est pourquoi tous les fans qui ont été ravis de l’anime »Berserk » et qui veulent continuer son histoire, doivent commencer à lire à partir du chapitre 87. De même, il faut noter que les deux premiers tomes du manga de » Berserk » continue de donner beaucoup plus de contexte à la vie de Guts, racontant ses origines dans l’arc » The Black Swordsman », en plus du fait que l’anime omet certains personnages et événements.

La dernière adaptation animée de » Berserk » a été créée en 2016, qui a servi de continuation aux événements de » The Golden Age ». Bien que cet anime n’ait pas été si bien accueilli par les fans, il est nécessaire de lire à partir du chapitre 89 du manga pour bien comprendre les événements de l’anime 2016.

De plus, cet anime omet également un arc appelé » Conviction » qui est composé de trois chapitres. Le premier d’entre eux s’appelle »Le chapitre des enfants perdus », une partie de l’histoire qui n’a pas d’adaptation animée et qui a été omise par l’anime »Berserk » de 2016, donc si vous voulez voir le dernier anime il est recommandé de lire l’arc »Conviction » avant.

L’histoire des »Enfants Perdus » commence au chapitre 95 du tome 14 et se termine au chapitre 117 du tome 16 du »Berserk » »manga ». »Le chapitre de la chaîne d’union » commence à partir du chapitre 118 du tome 16 du ‘manga’ et se prolonge jusqu’au chapitre 125 du tome 17 de Berserk. Enfin, »Le chapitre de la cérémonie de naissance » commence au chapitre 126 et se termine au chapitre 176 du tome 21, terminant l’arc »Condamnation ».

L’anime » Berserk » de 1997 n’est disponible sur aucune plate-forme de streaming, bien que certains utilisateurs l’aient téléchargé sur leurs chaînes YouTube. L’anime »Berserk » 2016 est dans le catalogue Crunchyroll.