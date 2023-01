Kyoshi, Aang, Korra ? Découvrez qui est l’avatar le plus fort et pourquoi

L’univers de la série animée »Avatar le dernier maître de l’air » a laissé beaucoup de ses fans captivés par son parcours et son récit incroyables, sachant qu’au-delà d’Aang, le protagoniste de la première série, il y avait un grand nombre de vies passées de l’Avatar, étant également capable de contrôler les quatre éléments.

Même dans la suite de la série, « Avatar : la légende de Korra », le lien avec les incarnations précédentes de l’avatar a été exploré plus en détail, Korra étant l’avatar actuel au cours de l’histoire. C’est pourquoi nous avons ici une liste des cinq Avatars les plus puissants que nous pourrions rencontrer dans la série animée.

Kuruk

En cinquième place se trouve celui qui est connu comme le pire Avatar de l’univers de la série, pour ne pas avoir rempli son devoir dans le monde physique. Cependant, il est révélé plus tard que Kuruk a passé une grande partie de son temps à combattre des êtres sombres du monde des esprits, affinant davantage ses pouvoirs contre des forces trop puissantes, alors même s’il a échoué dans sa tâche de leader, sa grande puissance n’a jamais été mise en doute.

Korra

En tant que protagoniste du deuxième volet, nous avons pu en savoir plus sur la vie d’Avatar Korra, en étant capable d’appliquer la maîtrise de l’eau sans avoir de source d’eau à proximité et en ayant une force physique presque insurmontable. Il s’est également démarqué pour être le premier avatar capable d’utiliser la maîtrise du métal, quelque chose qui n’avait jamais été vu auparavant dans l’univers » Avatar ».

Aang

Dans »La Légende d’Aang », nous avons pu voir le chemin parcouru par Aang pour devenir l’un des avatars les plus puissants de la série, étant le plus jeune maître de l’air à recevoir le titre d’Avatar. Bien qu’il ait passé de nombreuses années gelées et perdues dans le temps, Aang a pu contrôler le reste des éléments en moins d’un an, ainsi qu’apprendre à contrôler les esprits.

Aang se caractérisait par l’utilisation de ses capacités pour vaincre le Seigneur du Feu et mettre fin à la guerre des années cinématographiques qui avait affecté les quatre nations.

kyoshi

Personnage légendaire qui a vécu jusqu’à 230 ans, étant l’un des plus puissants de l’univers »Avatar ». Chacun de ses exploits a été gravé dans l’héritage des générations, beaucoup applaudissant son incroyable force physique capable de briser une péninsule entière d’un seul coup.

yangchen

Bien qu’il ne soit pas aussi populaire que Kyoshi, Aang ou Korra, l’Avatar Yangchen, ou aussi connu sous le nom de »Le Grand Yangchen », était vénéré par tous les citoyens pour être l’avatar le plus puissant, mais aussi le plus compatissant. . Elle était tellement aimée par les peuples des différentes nations qu’elle est même devenue une sorte de divinité, beaucoup priant pour sa protection et sa chance.