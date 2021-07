The Last Kingdom Saison 5: Date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que nous savons jusqu’à présent

– Publicité –



La quatrième saison, The Last Kingdom, est sortie en avril dernier. Uhtred de Bebbanburg était déterminé à combattre tous les obstacles sur son chemin pour reprendre sa maison.

Le dernier royaume revient-il avec la 5e saison?

Netflix a confirmé que la série reviendrait pour sa 5e saison. Le producteur exécutif de Carnival Films, Nigel Marchant, a fait une déclaration au sujet du renouvellement, affirmant qu’il était fier du divertissement continu de The Last Kingdom pour les téléspectateurs du monde entier.

Il a expliqué que les téléspectateurs ont bien réagi à la saison précédente et que les créateurs de la série ont donc décidé de revenir avec la cinquième saison. Il a décrit la base de fans fidèles comme la raison du retour de la série et a ajouté que les créateurs de la série étaient impatients de permettre aux téléspectateurs de suivre Uhtred dans la prochaine phase de sa quête. Netflix a maintenant annoncé que la cinquième saison serait la dernière et la dernière.

Quelle est la date de sortie de la saison 5 de The Last Kingdom ?

The Last Kingdom Season 4 est sorti le 26 avril 2020 sur Netflix. Il comprend les 10 épisodes. Netflix n’a encore confirmé aucune information concernant la saison 5 de The Last Kingdom. Mais, nous savons que la série est vaguement basée sur L’histoire saxonne de Bernard Cornwell. La série comprend 12 livres dont un treizième sortira en octobre 2020. Les saisons 1 à 4, qui couvrent les événements des huit livres précédents, sont la quatrième saison. Il y a encore beaucoup à faire dans l’histoire d’Uhtred.

Alexander Dreymon, qui est la star principale de la série, avait précédemment indiqué sa volonté d’apparaître dans les prochains épisodes. En raison de l’énorme base de fans, il y a eu un intérêt accru pour le matériel source. Les livres étaient si populaires qu’ils ont été rebaptisés The Last Kingdom.

Il est peu probable que Netflix mette fin à la série, compte tenu de tous les facteurs. Les nouvelles du renouvellement devraient être révélées dans les prochains mois. Date de sortie de la saison 5 de The Last Kingdom. Netflix pourrait sortir la saison 5 de The Last Kingdom début 2022.

Casting de la saison 5 de The Last Kingdom : qui revient pour la dernière saison ?

Des photos des coulisses de la saison cinq ont révélé quels membres de la distribution de The Last Kingdom reviendront pour le dernier chapitre. Les fans se réjouiront de revoir leurs favoris (survivants).

Alexander Dreymon reviendra à la tête de l’équipe sous le nom d’Uhtred de Bebbanburg. Ce guerrier féroce, lié à la fois aux Danois et aux Saxons, a été le point central de l’histoire de la série.

Notre article La véritable histoire du dernier royaume fournit plus de détails sur la façon dont Uhtred s’intègre dans les faits et les chiffres royaux.

Voici un aperçu du casting de la saison 5 de The Last Kingdom. Vous trouverez plus d’informations ci-dessous.

Alexander Dreymon est Uhtred de Bebbanburg

Emily Cox joue Brida

Eliza Butterworth joue Aelswith

Timothy Innes joue le roi Edward

Mark Rowley joue Finan

Sihtric joue Arnas Federalaravicius

Ewan Mitchell joue Osferth

Millie Brady joue Aethelflaed

Haesten joué par Jeppe Laursen

Adrian Schiller joue Aethelhelm

Amelia Clarkson joue Aelflaed

Stefanie Martini joue Eadith

Eysteinn Sigurdarson joue Sigtryggr

Patrick Robinson joue l’évêque Benoît

Mark Rowley, Ewan Mitchel et Arnas Fedaravicius sont désormais les favoris en tant que fidèles alliés d’Uhtred, Finan et Osferth.

Il a également été confirmé que la famille royale saxonne de Winchester reviendrait dans la série. Ils ont été laissés dans la tourmente après la saison quatre. Eliza Butterworth (Lady Aelswith), Timothy Innes et Millie Brady ont repris leurs rôles.

Le sort d’Aelswith, qui a été cruellement empoisonné à la fin de la saison quatre par Aethelhelm, était mis en doute depuis un certain temps. Mais de récents articles sur les réseaux sociaux confirment que Butterworth rejoint ses co-stars pour terminer la quatrième saison.

«C’était génial de la jouer dans ses côtés les plus sensibles, à la fois émotionnellement et maintenant physiquement. C’est tellement excitant de la voir s’affaiblir.

«Et ceux qui l’entourent se sentent complets, ressentent une totale sympathie et réalisent à quel point ils ont besoin d’elle. C’est très triste de la voir éventuellement partir. Nous ne savons pas.

L’amie d’enfance d’Uhtred, Emily Cox, est de retour sous le nom de Brida. La première photo de la saison cinq a révélé l’apparence du personnage. La photo a été prise après qu’Uhtred ait été vue pour la dernière fois seule en train d’accoucher dans les bois.

Haesten (Jeppe B. Laursen), un chef viking, existe toujours malgré tout. Sigtryggr (« Eysteinn Sigurdarson ») s’est associé à la fille d’Uhtred, Stiorra (« Ruby Hartley »), vous pouvez donc vous attendre à voir la fin de chaque personnage.

Adrian Schiller a confirmé qu’il reprendrait le rôle d’Aethelhelm, l’intrigant avide de pouvoir, mais n’espère pas qu’il passer à la prochaine saison en vie. Amelia Clarkson incarne Aelflaed, l’enfant à l’écran.

Ewan Horrocks de Domina, un acteur de Domina, a été choisi pour incarner Aelfweard, un nouveau personnage, dans The Last Kingdom Season 5.

Butterworth a confirmé que la cinquième saison comprendra un autre saut temporel majeur. Il revisitera l’enfant à naître d’Edward Aethelstan à l’adolescence, qui est maintenant joué par Harry Gilby (Tolkein).

L’un des talents les plus en vue a activement joué un rôle dans la saison 5 de The Last Kingdom de Netflix : Ricky Gervais. Gervais a maintes fois a fait l’éloge de la série épique en ligne.

En juin 2020, il a envoyé un tweet sur le compte Twitter officiel de l’émission, vêtu d’une tenue viking de fortune et disant: « Dépêchez-vous avec la saison 2 et envoyez-moi à Valhalla! »

Gervais est bien connecté avec Netflix à travers sa série comique After Life. Il peut obtenir une apparition amusante dans la prochaine série d’épisodes.

Cependant, la saison trois d’After Life est actuellement en tournage simultanément avec la série cinq de The Last Kingdom, et les restrictions de voyage restent strictes. Cela peut rendre impossible la réalisation de ce caméo.