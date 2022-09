Comment le Freddy vs. Jason

L’un des films les plus emblématiques du genre slasher d’horreur est sans aucun doute »Freddy contre Jason », qui était chargé de mettre sur le même écran deux des personnages les plus effrayants de tous les temps, Jason Voorhees et Freddy Krueger, se battant entre eux et nous donnant la réponse à »Qui gagnerait s’ils venaient à se faire face ? ? ».

Cependant, alors que beaucoup pourraient penser qu’entasser deux personnages de grandes franchises d’horreur dans un seul film pourrait être tout ce qu’il faut pour être un succès au box-office, il a fallu de nombreuses années aux sociétés de production de films pour accepter le projet et le faire passer au niveau supérieur. ‘Freddy contre. Jason » au grand écran.

L’histoire de l’idée du scénario a commencé à la fin des années 1980, juste après la sortie de » Jason Lives », le dernier opus de la franchise »Vendredi 13 ». Le scénariste Tom McLoughlin il a rappelé qu’après avoir vu les bons résultats au box-office de ce film, un suivi a été éclairé.

Cependant, ce nouvel opus aurait besoin d’un énorme crochet pour justifier son existence, et c’est là que l’idée de Jason Voorhees affrontant Freddy Krueger est entrée en jeu.

Le succès des confrontations de films d’horreur classiques comme »Frankenstein vs. The Wolf Man » McLoughlin était enthousiasmé par la perspective de faire ce film, mais il a également reconnu un problème avec le concept dès le départ.

Les personnages d’Universal Monsters pouvaient collaborer quand ils le voulaient car ils appartenaient à Images universelles, mais les droits de Freddy et Jason appartenaient à des studios différents. Jason était avec Paramount Pictures et Freddy appartenait à Cinéma nouvelle ligne.

McLoughlin a noté qu’il ne faudrait qu’un mois pour que le mot revienne que New Line Cinema n’allait pas laisser ce croisement de personnages se produire. Cependant, les problèmes semblent disparaître une fois que le film »Jason Takes Manhattan » a été un flop complet, conduisant Paramount Pictures à vendre les droits de »Friday the 13th » à New Line Cinema.

Bien que tout était déjà préparé pour que les fans puissent voir Jason et Freddy se battre jusqu’à la mort, New Line Cinema s’est davantage concentré sur la création de films solo des deux personnages, laissant l’idée de »Freddy vs. Jason » en arrière-plan. Même ainsi, maintenant sans problèmes juridiques impliqués, la première approche des personnages a été vue dans » Jason Goes to Hell: The Final Friday ».

Le film s’est terminé avec la main gantée incomparable de Freddy Krueger saisissant le masque de Jason et le traînant en enfer, ainsi le film était censé suggérer que tout ce qui allait suivre dans l’histoire de Jason impliquerait Freddy.

Après des années de scénarios abandonnés, le réalisateur de New Line Cinema, Michel de Luca, était toujours incroyablement passionné par l’idée de »Freddy vs. Jason », donc il a finalement invité les scénaristes Damien Shannon Oui Marc Swift pour faire une présentation sur le crossover proposé.

»Freddy contre. Jason » assuré Ronny Yu en tant que directeur et a apporté Robert Englund reprendre son rôle de Freddy Krueger, mais Kane Hoderchargé de donner vie à Jason pendant longtemps, a été laissé de côté dans ce grand événement, obtenant un nouvel interprète du personnage dans Ken Kirzinger.

Depuis sa sortie, il n’y a eu aucun mot sur une suite ou un redémarrage du film, peut-être en raison de problèmes de droits compliqués impliquant Freddy et Jason, bien que de nombreux fans aient attendu de revoir les deux.