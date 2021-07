7 choses que vous devriez faire – et ne pas faire – pour améliorer votre pointage de crédit

Si vous vous êtes déjà demandé « Quelle est ma cote de crédit ? » il est probablement temps de le découvrir. Avoir une bonne cote de crédit peut rendre la vie beaucoup plus abordable. Si vous êtes sur le point d’acheter une maison ou une voiture, par exemple, plus votre pointage de crédit est élevé, plus votre taux d’intérêt (et donc votre coût mensuel) sera probablement bas.

Votre numéro peut également être le facteur décisif pour savoir si vous pouvez ou non obtenir un prêt et, en fin de compte, déterminer si vous êtes même en mesure d’acheter quelque chose que vous voulez ou dont vous avez besoin.

Donc, oui, l’objectif est d’avoir le pointage de crédit le plus élevé possible, mais l’augmentation du nombre ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des étapes importantes à franchir si vous voulez augmenter votre score, et plus tôt vous commencerez à y travailler, mieux ce sera.

« Si vous essayez d’augmenter considérablement (votre cote de crédit) pour atteindre un objectif, vous allez vraiment devoir disposer d’un délai aussi long que possible », a déclaré Thomas Nitzsche, directeur des médias et de la marque chez Money Management International, un fournisseur de conseils financiers et d’éducation à but non lucratif qui conseille les gens sur la façon d’améliorer légalement et éthiquement leur pointage de crédit par eux-mêmes.

Si vous avez un crédit équitable et que vous essayez d’améliorer le nombre pour un achat de maison, par exemple, vous voudrez commencer à y travailler au moins un an à l’avance, a-t-il expliqué à TMRW.

Mais même si cela semble loin, vous pouvez (et devriez !) commencer à faire des choses dès maintenant pour augmenter ce nombre. Ci-dessous, voyez sept choses que vous devriez faire – et ne pas faire – pour aider à améliorer votre pointage de crédit :

1. Examinez votre rapport de crédit

Examinez votre rapport de crédit et recherchez les erreurs qui pourraient nuire à votre pointage. Morsa Images / Getty Images

La première chose que vous voudrez faire est de récupérer une copie de votre rapport actuel afin de savoir où vous en êtes. Vous pouvez obtenir des rapports gratuits des trois agences – TransUnion, Experian et Equifax – sur annualcreditreport.com. Nitzsche a déclaré qu’il est important de prendre un moment et de comprendre l’instantané financier de l’endroit où vous en êtes aujourd’hui et de l’endroit où vous voulez être.

Vous voudrez également prendre un peu de temps et rechercher les erreurs dans votre rapport, qui pourraient avoir un impact négatif sur votre score. « Si votre nom est mal orthographié, cela ne va pas nuire à votre score », a-t-il expliqué. « Mais si vous voyez un paiement en retard ou un paiement manqué (c’est une erreur), ou peut-être que vous avez un compte qui devrait rapporter mais ne l’est pas, alors c’est un problème et cela aura un impact sur votre score. »

S’il y a une erreur, vous devez la contester et essayer de fournir autant de preuves que possible.

Une autre chose : vous pouvez également demander à un créancier de supprimer un problème s’il a été corrigé (c’est-à-dire si vous avez payé une dette de recouvrement). Nitzsche a déclaré que cela ne faisait pas de mal de demander et que la pire chose qu’ils puissent dire était non.

2. Ayez de bonnes habitudes financières

« La plus grande partie de votre pointage de crédit est l’historique des paiements, donc la chose la plus critique est de ne jamais manquer une date d’échéance », a déclaré Nitzsche. Configurez un paiement automatique mensuel ou ajoutez toutes les dates d’échéance à votre calendrier afin de ne jamais manquer une facture.

Vous pouvez également obtenir un score plus élevé lorsque vous mélangez différents types de comptes sur votre rapport de crédit. Il peut sembler contre-intuitif d’obtenir des points supplémentaires pour avoir des dettes sous forme de prêts étudiants, de prêts hypothécaires et de prêts automobiles, mais tant que vous les remboursez de manière responsable, cela montre que vous êtes fiable.

3. Essayez d’utiliser 30 % ou moins de votre crédit à un moment donné

Connaissez votre limite de crédit et visez à n’en utiliser que 30 % ou moins pour une meilleure cote de crédit. Tim Robberts / Getty Images

Connaissez la limite de votre carte de crédit et essayez de ne pas utiliser plus de 30% de ce nombre chaque mois, sinon votre score pourrait perdre des points pour une utilisation trop importante du crédit.

Une autre chose que vous pouvez faire est de demander à votre banque d’augmenter votre limite. « Cela vous donnera plus de flexibilité pour dépenser plus », a déclaré Nitzsche. Vous pouvez également le rembourser deux fois par mois pour maintenir le solde bas. Mais il prévient que vous ne savez jamais quand le solde sera signalé au bureau. Cela peut se produire à n’importe quel moment du mois, cela peut donc être le lendemain du paiement ou la veille. « Vous ne voulez pas nécessairement utiliser la carte et la payer le lendemain parce que cela ne donne pas au bureau la chance de savoir que vous l’utilisez », a-t-il déclaré.

4. Évitez les demandes de nouveau crédit

Si vous cherchez à augmenter votre pointage au moment où vous souhaitez acheter une maison ou une voiture, vous ne voudrez pas ouvrir une nouvelle marge de crédit, comme une carte de détail, une carte de crédit ou un prêt. C’est parce que les enquêtes de crédit « dures » comme celles-ci peuvent réduire votre score, et parfois cela se résume à quelques points pour savoir si vous êtes approuvé ou quel sera votre taux, a déclaré Nitzsche.

Les enquêtes de crédit « douces », comme lorsqu’un employeur vérifie votre crédit ou lorsque vous rédigez votre propre rapport, n’affecteront pas votre pointage.

5. Gardez tous les comptes ouverts, même ceux que vous n’utilisez plus

Même si vous n’utilisez pas cette carte de crédit de l’université, c’est une bonne idée de la garder ouverte, car la fermer pourrait nuire à votre score. Nitzsche a expliqué que vous recevrez des points pour chaque compte fermé. Si vous voulez ou avez besoin de rompre mentalement avec une carte, coupez-la simplement à la place.

6. Construisez votre crédit si besoin

Si vous n’avez pas encore établi de crédit, vous n’existez peut-être même pas… dans l’espace du rapport de crédit, bien sûr ! « Si quelqu’un n’est jamais tombé en défaut sur des abonnements ou des services publics ou n’a jamais eu de recouvrement sur quoi que ce soit et qu’il n’a pas utilisé de cartes de crédit ou de prêts au cours des sept à 10 dernières années, il se peut qu’il n’ait aucun profil de crédit », a déclaré Nitzsche. « Cela représente un défi lorsque vous voulez acheter une maison. »

Si cela vous semble familier, vous devrez peut-être obtenir une carte de crédit sécurisée sur laquelle vous déposez un dépôt, a-t-il conseillé. « Vous devez toujours effectuer des paiements et l’utiliser de manière responsable. Toutes les banques ne les proposent pas, mais vous pouvez généralement vérifier auprès de votre banque ou coopérative de crédit locale.

7. Demandez de l’aide

Si vous souhaitez des conseils personnalisés pour augmenter votre pointage de crédit, prenez rendez-vous avec un conseiller en crédit. Kate_sept2004 / Getty Images

Il existe de nombreuses applications et services de surveillance du crédit qui peuvent vous aider à rester au top de votre pointage de crédit. Vous pouvez également contacter un conseiller en crédit professionnel qui peut vous aider à naviguer dans votre situation spécifique. (Voici une bonne ressource pour trouver un service de bonne réputation.)

Une dernière chose : Nitzsche a averti que tout le monde devrait se méfier des escroqueries de réparation de crédit qui prétendent pouvoir augmenter les cotes de crédit moyennant des frais d’avance pour obtenir des informations négatives précises supprimées (même temporairement) des rapports de crédit.

