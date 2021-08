The Kissing Booth 3 : Elle et Noah finissent ensemble ou pas ?

Elle et Noah sont-ils toujours ensemble à la fin de The Kissing Booth ?

Voici ce qui arrive aux deux personnages et comment la fin laisse présager leur avenir.

Eh bien, c’est ici : la fin de The Kissing Booth 2 eme partie , et il est temps pour la grande décision d’Elle Evans concernant l’université et Noah Flynn.

The Kissing Booth 3 reprend peu de temps après les événements de The Kissing Booth 2. Après avoir obtenu leur diplôme d’études secondaires, Elle (Joey King) et Lee (Joel Courtney) ainsi que Noah (Jacob Elordi) et Rachel (Meganne Young), se dirigent vers la maison de plage de Flynn pour passer un dernier été ensemble avant de tous partir à l’université.

Mais il y a une lourde décision qui pèse sur l’esprit d’Elle qui, avec la Beach House Bucket List, occupe le devant de la scène dans le film. Où Elle choisit-elle finalement d’aller à l’université ? Et finit-elle par sortir avec Noah ?

De toute évidence, cet article décomposera la fin de The Kissing Booth 3 donc si vous n’avez pas encore fini de regarder le film, ajoutez-le à vos favoris et enregistrez-le pour plus tard.

Si c’est le cas, allons-y et parlons de The Kissing Booth 3 se termine et comment cela a conclu la romance d’Elle et Noah.

AVERTISSEMENT : Spoilers à venir pour The Kissing Booth 3‘Envoi en cours! Ne lisez pas la suite si vous n’avez pas fini !

The Kissing Booth 3 : Elle et Noah finissent-elles ensemble ? Image : Netflix

Est-ce qu’Elle et Noah se retrouvent ensemble dans The Kissing Booth 3?

Au début du film, nous voyons Elle révéler à Noah qu’elle avait accepté l’offre d’étudier à l’Université Harvard. Les deux sont sur le point de passer leurs années d’université ensemble mais, après qu’elle ait rencontré Marco alors qu’elle passait du temps avec Noah à la maison sur la plage, la petite bulle d’amour d’Elle et Noah commence à se dégonfler.

Noah et Marco en viennent aux mains lors d’un match de beach-volley, Marco frappant Noah au visage. Noah s’en va, en colère contre Elle pour avoir laissé Marco revenir dans leur vie, et Elle le rattrape sous le signe d’Hollywood. Les deux ont une conversation émotionnelle et finissent par se séparer.

Noah dit à Elle qu’ils ont vraiment essayé de faire fonctionner leur relation, mais il se sent responsable de l’avoir influencée à choisir Harvard au lieu de l’école de ses rêves, Berkeley. Il décide finalement de rompre avec Elle, en disant: « Je t’aime, mais peut-être que parfois s’aimer ne suffit pas. »

Elle et Noah se disent au revoir avant qu’il ne parte pour l’université. Ils sont en bons termes mais ils sont tous les deux désolés que les choses n’aient pas fonctionné. Alors qu’ils s’embrassent,

Noah dit : « Ne m’oublie pas, d’accord ? »

Elle et Noah partagent un moment dans The Kissing Booth 3. Photo : Netflix

À la fin du film, on avance six ans plus tard. Lee et Rachel, maintenant fiancés, rencontrent Elle, qui finit par revoir Noah pour la toute première fois, au même endroit où ils ont eu leur premier baiser. Ils acceptent de se revoir la prochaine fois que Noah revient en ville, et il promet de l’appeler.

Ils ne sont pas officiellement de retour ensemble au fur et à mesure que le générique défile, mais cela sous-entend qu’ils ont toujours des sentiments l’un pour l’autre, et la porte est toujours ouverte pour qu’ils se réunissent en tant qu’adultes dans la vingtaine. Le plan final du film les montre chevauchant ensemble, sur leurs propres motos.

Elle et Noah finissent-ils ensemble ? Image : Netflix

Où Elle décide-t-elle d’aller à l’université ?

Après avoir rompu avec Noah, Elle a un cœur à cœur avec la mère de Noah et Lee et décide d’aller dans une université qui lui serait bénéfique. Celui qui n’est pas basé sur sa promesse avec Lee, ou sa relation avec Noah. Finalement, Elle finit par entrer à l’Université de Californie du Sud.

Pour une explication plus détaillée de la raison pour laquelle Elle a décidé de changer complètement d’avis, cliquez ici pour en savoir plus sur The Kissing Booth 3 se terminant en détail.

