Le film choquant de Netflix avec Tom Holland qui dure 2 heures et 20 minutes

L’acteur de Spider-Man a joué dans un film Marvel très différent aux côtés de Sebastian Stan et Robert Pattinson. C’est le film que vous devriez ajouter à votre liste.

©IMDBTom Holland joue dans un film très différent de Spider-Man sur Netflix.

Depuis que Spider-Man : Pas de retour à la maison arrivé dans les salles Tom Holland a été mis sur toutes les lèvres. Mais la vérité est que l’acteur britannique – malgré son jeune âge – a une filmographie étendue qui, parfois, s’éloigne de l’univers cinématographique Marvel. En ce sens, il a participé à des films qui n’ont rien à voir avec les super-héros : l’un d’eux s’intitule Le diable à toute heureest disponible en Netflix Oui dure 2 heures et 20 minutes.

Sorti en 2020, le film est idéal si vous cherchez à voir les visages de ce genre sur un ton complètement différent. Et c’est qu’en plus, ils participent Sébastien Stanprésenté dans Marvel en tant que soldat de l’hiver, et Robert Pattinsonqui a récemment fait ses débuts à DC en tant que chef de file dans homme chauve-souris. Bill Skarsgard, Riley Keough et Jason Clarke ils font également partie du casting dans les rôles principaux.

De quoi s’agit-il Le diable à toute heure? Le film disponible sur netflix présente une histoire gothique qui combine suspense et thriller psychologique et est basée sur le roman du même nom de Donald Ray Pollock. Situé dans l’Ohio après la Seconde Guerre mondiale, il suit de manière non linéaire la vie d’une variété de personnes qui ont été perturbées et qui subissent encore le poids de la guerre.

Cependant, tout cela arrivera avec le religion comme l’un des éléments les plus importants, puisque tout commence lorsqu’un enfant reste avec sa grand-mère après que sa mère est décédée d’une maladie en phase terminale et que son père s’est suicidé. Ainsi, il affrontera un policier corrompu et un nouveau prédicateur, deux hommes parmi une liste de personnages sinistres qui obligeront le rôle principal, joué par Tom Holland, à protéger sa famille à tout prix.

Des visages connus comme ceux de Haley Bennett, Harry Melling, Eliza Scanlen et Mia Wasikowska Ils complètent le casting. Alors que son réalisateur et scénariste est Champs Anthonyson producteur n’est autre que Jake Gyllenhaalinterprète qui a également collaboré à homme araignée dans la peau de Mysterio. Si vous recherchez un film qui montre un côté complètement différent de Tom Holland, cette option du catalogue Netflix est celle que vous devriez ajouter à votre liste.

