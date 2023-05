Ces 6 appareils Samsung se retrouvent sans support officiel

Si vous possédez l’un de ces 6 téléphones et tablettes Samsung Galaxy, vous avez également un nouveau souci.

Samsung met fin à la prise en charge de certains de ses appareils Galaxy abordables les plus anciens.

rejoindre la conversation

Bien que Samsung fasse un travail louable avec le support après-vente et les mises à jour de ses appareils Galaxy, la vérité est que C’était maintenant au tour du géant sud-coréen de retirer certains de ses mobiles et tablettes de base et abordables les plus anciens.annonçant officiellement la cessation et l’arrêt de 6 terminaux tous lancés en 2019 et destinés aux moyennes et basses gammes du catalogue.

Ce n’est pas quelque chose qui devrait nous surprendre, en fait, car malgré le fait que Samsung a annoncé le meilleur support de toute la plate-forme Android l’année dernière promettant pas moins de 4 mises à jour majeures et 5 ans de mises à jour de sécurité pour vos appareils, la vérité est que Ces téléphones et tablettes sont plus anciens et n’avaient que 4 ans soutien engagé.

Est-ce alors le durée de vie que le géant basé à Séoul leur a donné à ses utilisateurs, même si, comme l’ont indiqué les collègues de GizmoChina, il est probable que Samsung continuera à préparer des packages de sécurité pour corriger les vulnérabilités très critiques qui peuvent survenir à l’avenir sur l’un de ces 6 terminaux Galaxy :

Galaxy A10 Galaxy A20 Galaxy A40 Samsung Galaxy Tab S5e Samsung Galaxy Tab A 10.1 Samsung Galaxy Tab A avec stylet S

Évidemment, les appareils continueront à fonctionner normalement pour que vous puissiez dormir tranquille, mais seulement un peu car ne pas avoir de correctifs de sécurité vous rendra vulnérable dans un Internet de plus en plus insécurisé… Une bonne raison de changer ?

Comme les utilisateurs l’ont vu, le Galaxy A10 et le Galaxy A40 ont déjà le patch de sécurité de mars 2023 et là ils seront ancrés Tourné vers l’avenir, puisque Samsung ne préparera plus les packages de mise à jour périodiques. Pour sa part, le Galaxy A20 continue de maintenir la mise à jour de décembre 2023il est donc probable que dans votre cas vous receviez un dernier mise à jour de sécurité.

Évidemment, ceux d’entre vous qui ont les appareils ne signifie pas que vous devez les jeterBien Ils continueront à fonctionner normalement, bien que de manière moins sûre. en n’installant pas les correctifs de sécurité que Google publie tous les mois et que les constructeurs mettent en place sous 1, 3 ou 6 mois selon les gammes et les modèles.

Bien sûr, tous ces modèles Ils ont déjà 4 ans et n’ont pas de connectivité 5Gde sorte qu’en plus d’être abordable, ses performances ne seront sûrement pas les mêmes que lors de leur achat et peut-être êtes-vous confronté à une autre raison impérieuse de changermaintenant oui, pour un nouveau mobile ou une nouvelle tablette avec beaucoup de technologie mise à jour.

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?