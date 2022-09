The Handmaid’s Tale : aura-t-il une saison 6 ?

Hulu

The Handmaid’s Tale est au milieu de la diffusion de sa cinquième saison, mais la production a déjà confirmé si elle se termine dans cet épisode ou aura une suite.

© HuluTVThe Handmaid’s Tale : aura-t-il une saison 6 ?

En 2017, le service de streaming Hulu TV a acquis une grande popularité et un prestige grâce à Le conte de la servante, la série qui a suscité la curiosité du public mondial et des grands galas de remise de prix. Le temps a passé et la production en est à sa cinquième saison, mais ses fans se demandent déjà si ces épisodes seront les derniers de l’histoire avec Elisabeth Moss.

C’est l’adaptation du roman homonyme de Margaret Atwood. Dans ce nouvel épisode, nous verrons June faire face aux conséquences de l’assassinat du commandant Waterford alors qu’elle lutte pour redéfinir son identité et son objectif. Sa veuve, Serena, essaie de se faire connaître à Toronto alors que l’influence de Gilead atteint le Canada. Le commandant Lawrence travaille avec tante Lydia alors qu’elle tente de réformer Gilead et d’accéder au pouvoir. June, Luke et Moira combattent Gilead à distance alors qu’ils poursuivent leur mission de sauver et de retrouver Hannah.

+ Est-ce que The Handmaid’s Tale aura une saison 6 ?

Jordan Helman, responsable de Hulu, expliquait il y a quelques mois : “Votre succès reste primordial pour nous. Cela dit, ce qui est également plus important, c’est que nous fermions cette série de manière créative afin que nous soyons en communication constante sur la meilleure façon de la terminer. ». Puis, dans les articles de presse officiels La saison 5 serait la dernière de la série. Cependant, il y a eu un changement de plans..

Début septembre, quelques jours avant la sortie du cinquième volet, il est devenu officiel que Le conte de la servante a été renouvelé pour une sixième et dernière saison, clôturant ainsi l’histoire dystopique de Gilead. Bruce Miller, créateur de la série, a déclaré dans un communiqué : « Ce fut un véritable honneur de raconter l’histoire du roman révolutionnaire de Margaret Atwood et de son monde d’une pertinence effrayante, et nous sommes ravis de ramener les téléspectateurs à une sixième et dernière saison ».

Pour le moment, une date de première pour la dernière saison n’a pas été confirmée. Le conte de la servantemais on pense qu’il arrivera en 2023 ou au début de 2024. D’autre part, Hulu a déjà annoncé qu’il développerait une série de suites appelée Les testamentségalement adapté dans un roman de Margaret Atwood qui mettra en vedette le personnage de tante Lydia et se déroulera quelques années après le sixième volet de la série originale.

