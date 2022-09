Iron Fist Star veut voir Jessica Henwick rejoindre Shang-Chi 2

Poing de fer la star Finn Jones a déclaré que sa co-star, Jessica Henwick, devrait être ramenée pour un rôle de premier plan dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux 2. S’adressant à Comicbook.com, Jones dit qu’il espère voir Henwick faire une apparition dans la suite du MCU et qu’il espère que le personnage de Henwick, Colleen Wing, possédera toujours le pouvoir de l’Iron Fist.





« Ce serait bien de voir Colleen revenir et avoir toujours cet Iron Fist. Je pense que ce serait cool si elle se présentait à Shang-Chi et avait toujours l’Iron Fist. Il y a tellement de possibilités que vous puissiez faire avec ça d’où nous nous sommes arrêtés pour la saison deux. »

Saison 2 de Poing de fer se termine avec Colleen devenant sa propre version de l’arme vivante, brandissant le pouvoir de l’Iron Fist et le canalisant dans son katana. Alors que Poing de fer a été accueillie avec beaucoup de critiques, il a été unanimement convenu que Jessica Henwick était l’une des meilleures choses, et sans aucun doute, elle s’intégrerait bien dans un Shang-Chi suite.

La relation entre les émissions Netflix Marvel, telles que Casse-cou et Poing de fer, et l’univers cinématographique Marvel reste particulier. Plusieurs des personnages et leurs acteurs respectifs, dont Charlie Cox en tant que Daredevil et Vincent D’Onofrio en tant que Kingpin, ont maintenant été intégrés au MCU, Cox devant recevoir sa propre série dans Daredevil : né de nouveau.

Outre le retour de Casse-cou, cependant, pas grand-chose d’autre n’a encore été révélé concernant le reste de Les défenseurs. Des rumeurs et des spéculations ont affirmé que des personnalités comme Krysten Ritter Jessica Jones et de Jon Bernthal Le punisseur sera de retour, mais il n’y a eu aucun mot sur Finn Jones Poing de fer ou Colleen Wing de Jessica Henwick.

Henwick elle-même a évoqué l’idée du retour de Colleen dans un Shang-Chi suite, l’actrice déclarant qu’elle serait à bord. « Cela a certainement été soulevé dans la discussion. Si je le faisais [Shang-Chi], je mettrais effectivement Colleen au lit », a déclaré Henwick en décembre de l’année dernière. « Ce n’était pas le facteur principal, mais cela a certainement été évoqué dans la conversation. J’aime Colleen. Elle a changé ma vie. Bien sûr, si j’avais l’opportunité de la revoir, je le ferais, mais je ne sais pas à quel point c’est probable. Charlie était au courant de cette opportunité il y a des années. Il savait déjà que cela se passait. Je pense que j’aurais déjà entendu s’il y avait des plans avec Colleen. »





Finn Jones veut voir Iron Fist dans le MCU

Netflix a débranché les goûts de Poing de fer et Luc Cage en 2018. Bien que rien n’ait été révélé concernant le retour de l’un ou l’autre des personnages, Finn Jones a maintenant déclaré qu’il aimerait retrouver Cage de Mike Colter pour un Héros à louer série.

« J’aimerais continuer à jouer ce personnage. Je pense qu’il y a beaucoup de place pour la croissance », a déclaré la star d’Iron Fist. « Personnellement, là où j’aimerais voir la réintroduction du personnage, ce serait quelque chose comme une série télévisée Heroes for Hire. »

Shang-Chi et la légende des dix anneaux 2 sera à nouveau écrit et réalisé par Destin Daniel Cretton, avec Simu Liu prêt à reprendre le rôle titre.