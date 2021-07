Justin Bieber a-t-il crié sur sa femme Hailey à Las Vegas ? Vidéo virale expliquée

Les médias sociaux sont divisés sur une vidéo virale qui semble montrer Justin Bieber criant après Hailey Baldwin lors d’un récent voyage à Las Vegas.

La vidéo montre Bieber et sa femme flanqués d’agents de sécurité alors qu’ils se frayent un chemin à travers les fans et les photographes.

Dans le clip, Bieber a l’air passionné alors qu’il pointe son doigt vers Baldwin. Au fur et à mesure que la vidéo circulait, certains fans ont accusé le chanteur d’avoir crié après sa femme tandis que d’autres ont fait passer l’accusation pour une réaction excessive.

Justin Bieber a-t-il crié après Hailey en public ?

Un aperçu du week-end du couple à Las Vegas et des rapports de fans affirmant avoir été témoins de l’interaction peuvent nous donner des indices sur ce qui se passe exactement dans la vidéo controversée.

La vidéo a divisé les fans.

Le clip était publié à l’origine sur TikTok par l’utilisateur Yangeric23 où il a amassé plus de 1,2 million de vues avant la vidéo et le compte a été supprimé.

Certains fans craignaient que le mari de Baldwin n’agisse de manière agressive, tandis que d’autres pensaient que Bieber était simplement excité et parlait de manière expressive à sa femme.

Que s’est-il passé à Vegas entre les Bieber ?

Le couple était à Las Vegas pour célébrer la marque « 818 Tequila » de Kendall Jenner lors d’un événement où les shots de tequila affluaient, selon des informations.

Bieber a également offert une performance surprise et rare à la foule à la discothèque de Las Vegas où les fêtards célébraient le week-end de l’UFC.

Tout cela pour dire que le chanteur et sa femme avaient de quoi être amplifiés, ce qui peut expliquer la démonstration énergique de Bieber dans la vidéo.

Un regard sur la vidéo montre que la paire se tient la main pendant l’échange et Baldwin semble sourire.

De même, on ne peut pas entendre Bieber crier, bien que le bruit de fond rende difficile d’entendre ce qu’il dit exactement.

Baldwin a également partagé une série de clichés Instagram du week-end, dont l’un d’elle et Bieber s’embrassant, ce qui implique que le couple est en bons termes.

Pourquoi les fans pensent que Justin Bieber est impoli avec Hailey.

Comme toutes les relations de célébrités, les Bieber subissent leur part d’examen minutieux, cependant, le jeune couple semble faire face à des rumeurs particulièrement dures.

Baldwin a toujours dû se défendre contre les fans de Selena Gomez qui en voulaient à son mariage avec Bieber.

Cependant, les fans ont également fait part de leurs inquiétudes concernant la relation du mannequin avec Bieber en soulignant certains clips inquiétants de la chanteuse semblant se moquer de Baldwin, lui fermer une portière de voiture au visage, etc.

Cela dit, le couple est resté ensemble tout au long de l’examen et il est possible que ces clips hors contexte ne donnent pas une image complète de leur mariage apparemment heureux.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.