«Chicago Fire»: qui était Leslie Shay?

Pendant le feu de Chicago Saison 9, épisode 2 (intitulé «Ce genre de chaleur»), Severide (Taylor Kinney) part à la chasse sauvage en essayant de localiser l’ambulance de Mackey et Brett. Il a été totalisé après leur collision. Une fois que Severide trouve le véhicule, il prend la porte et la fait placer sur la nouvelle ambulance.

La porte est spéciale car elle porte le nom Leslie Elizabeth Shay, ainsi que son année de naissance et de décès. Qui était Leslie Shay? Voici ce que sait Showbiz 45Secondes.fr.

Qui était Leslie Shay?

Taylor Kinney comme Kelly Severide et Lauren German comme Leslie Shay | Elizabeth Morris / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

Leslie Shay était une ambulancière affectée à l’ambulance 61. Sa première apparition était dans le pilote de l’émission en 2012 et sa dernière apparition était dans un épisode de 2015 intitulé «Je suis l’apocalypse». Son partenaire était Gabby Dawson (Monica Raymund), l’ex de Matthew Casey. Shay était la colocataire de Severide et son amie proche.

Severide était très protecteur envers Shay. Il n’était pas fan de sa petite amie, Devon (Vedette Lim), et il s’est assuré de le lui faire savoir. Au cours d’un échange houleux, Severide a dit à Devon qu’elle n’était pas bonne pour Shay et il lui a dit de récupérer ses affaires et de partir. Lui et Shay se sont souvent affrontés à propos de Devon. Shay était contrariée par l’explosion de Severide à Devon, mais ils se sont réconciliés avant sa mort.

Shay et Severide n’étaient pas impliqués dans une relation amoureuse (elle était lesbienne), mais il l’aimait profondément. Il lui a même dit que si elle s’intéressait aux hommes, ils sortiraient probablement ensemble.

La mort de Leslie Shay sur ‘Chicago Fire’

Taylor Kinney comme Kelly Severide et Lauren German comme Leslie Shay | Matt Dinerstein / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

La mort de Shay se produit pendant la saison 2, épisode 22 (intitulé «Real Never Waits»). Firehouse 51 répond à un appel passé lors de la réception de mariage de Boden (son mariage était à la caserne des pompiers).

Gabby et Shay courent dans le bâtiment pour sauver une personne emprisonnée à l’intérieur. Malheureusement, Shay est tuée après qu’une pipe lui est tombée dessus. Severide et Gabby ont essayé de la sauver en pratiquant la RCR, mais ils ont échoué.

Gabby s’est sentie coupable parce qu’elle a dit à Shay de changer de place avec elle pour qu’elle puisse prendre les devants. Elle voulait que Shay acquière plus d’expérience parce que Gabby allait se rendre à San Antonio pour commencer à travailler comme pompier. S’ils n’avaient pas changé de place, Shay serait toujours en vie.

Severide a connu une période difficile après la mort de Shay. Après sa mort, il n’est pas retourné au travail. Au lieu de cela, il est allé dans une cabane dans les bois pour pouvoir se vider la tête. Severide était tellement bouleversé par sa mort qu’il envisagea de quitter son emploi et de rejoindre une entreprise de réparation de bateaux.

Quel acteur a joué Leslie Shay dans «Chicago Fire»?

Leslie German | Barry Brecheisen / WireImage

Shay a été joué par l’acteur Lauren German. L’un de ses premiers rôles d’actrice était dans le film de 2000 À vous. L’année suivante, elle est apparue dans un épisode de septe paradis intitulée «Apologize», dans laquelle elle a joué le personnage de Marie.

En 2005, l’allemand est devenu un personnage récurrent de la série Sexe, amour et secrets. Elle a joué Rose Miller pendant huit épisodes. L’allemande est également connue pour ses rôles dans Ville heureuse, Hawaï 5-0, Memphis Beat, et Lucifer.

Chicago Fire est diffusé le mercredi sur NBC à 21h00, heure de l’Est.

