«Qui a tué Sara? 2: qui a assassiné le protagoniste de la série Netflix

FOSTER plaque de cuisson à induction SÉRIE MODULAIRE avec 2 zones rondes 7366 020

Modular Induction est la nouvelle proposition Foster qui vous permet la pleine liberté de composer votre plaque à induction selon l'espace disponible et les exigences spécifiques. Les trois modèles de plaque, différents pour diamètre et puissance, peuvent être positionnés avec grande flexibilité en combinaisons de deux, trois ou quatre zones contrôlées par les respectifs écrans tactiles. L'installation est simple et immédiate grâce au box de connexion, qui peut être facilement positionné dans le sous-comptoir, qui connecte les plaques au commande tactile. Modular Induction est disponible dans les versions noir ou blanc pour une parfaite harmonie avec votre plan de travail et votre cuisine. Composition composée de : 1 x Touch Control 1 x Connection box 1 x Serie Modular Induction Ø 350 mm 1 x Serie Modular Induction Ø 270 mm Coloration : Noir Matériau : Vitrocéramique Alimentation : En une seule phase 230 V ; Biphasé : 400 V; 50.60 Hz Bord d'installation : A fleur Puissance totale : 4.400 W Gauche : 2.300 (Powerboost 3.000) W Droite : 1.100 (Powerboost 1.400) W Réglages : 9 réglages de puissance par zone + POWERBOOST Contraintes: La disposition des éléments est soumise à des contraintes dictées par les longueurs des câbles de connexion. Se référer aux spécifications des différents éléments. POWERBOOST Il garantit une augmentation de puissance à la table sélectionnée. En particulier, lorsque le Booster est activé, la table fonctionne pendant dix minutes à une puissance très élevée qui permet de chauffer rapidement de grandes quantités d'eau. POT DETECTOR Les tables de cuisson Foster reconnaissent non seulement la présence de casseroles et de poêles, mais calculent également leur surface. Ce système permet une utilisation encore plus efficace de l'énergie. Lorsque l’on retire les casseroles, les plaques sont automatiquement désactivées. SYSTÈME DE VENTILATEUR INTELLIGENT Une ventilation correcte est essentielle pour un fonctionnement optimal des tables induction. Le système Foster ajuste automatiquement le degré de ventilation en fonction des températures atteintes. PROGRAMMATION DE FIN DE CUISSON Toutes les opérations sont réglées par des commandes tactiles sur le verre du plan. Chaque table est équipée d'une programmation indépendante qui permet de régler différents temps de cuisson. COMMANDES SLIDER La température sélectionnée se règle très rapidement grâce à la commande Slider : il suffit de toucher d'un doigt l'écran TOUCH pour atteindre le niveau de puissance souhaité. COMPTEUR DES MINUTE Une minuterie pratique, indépendante de la fin de la programmation de la cuisson. MAINTIEN DE LA CHALEUR Il permet de conserver les plats à une température de 70° C, sans atteindre des températures d'ébullition ou brûler le fond des aliments. AUTOMATISME GO&STOP Il active les tables initialement à la puissance maximale jusqu'à ce que le niveau fixé soit atteint. RECALL Cette fonction permet de rappeler immédiatement les derniers paramètres sélectionnés lors...