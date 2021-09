Simu Liu raconte l’histoire des photos de mannequins qui sont devenues virales

Simu Liu pourrait entrer dans l’histoire en tant que premier acteur asiatique à diriger un film de super-héros Marvel avec la sortie de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, mais tout le monde doit commencer quelque part, non ?

En réponse, iStock – la société qui détient les droits sur les images – a commenté : « Nous avons toujours cru en toi, @simuliu. Et si être un super-héros ne fonctionne pas, notre porte est toujours ouverte. »

Maintenant, il a parlé à Jimmy Fallon sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon, et il a dit: « Si vous êtes comme un beau mannequin, vous êtes payé des milliers de dollars, vous marchez sur la piste, il y a beaucoup de prestige international et tout ça.

Il a poursuivi en ajoutant: « Et ils possèdent les droits sur les photos qu’ils prennent, à perpétuité, ce qui est très, très important – cela signifie que les droits ne s’épuisent jamais. Ce qui signifie qu’ils pourraient vendre ces photos et gagner des millions et des millions de dollars sur eux. »