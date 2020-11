B. Simone annonce uniquement les fans avec une photo de sous-vêtements: “F * ck It”

Elle n’a pas partagé ce à quoi les fans pouvaient s’attendre, mais elle est la dernière célébrité à profiter du site.

Juste au moment où vous pensiez que le battage médiatique d’OnlyFans s’était dissipé, une autre célébrité ajoute son nom à la liste des participants. B. Simone sait se bousculer car elle a sa propre marque de beauté ainsi que ses carrières dans la musique et la comédie, donc ce n’était qu’une question de temps avant qu’elle n’apporte de la pâte d’OnlyFans. Elle rejoint des noms comme Amber Rose, Chris Brown, Tyga, Rubi Rose, LisaRaye McCoy, Michael B.Jordan, Swae LEe, Cardi B, Jordyn Woods et des dizaines d’autres qui ont lancé des pages et récolté beaucoup d’argent grâce au fan-friendly – et souvent pour adultes – site.

Instagram B.Simone a fait l’annonce sur son histoire Instagram en partageant une photo en noir et blanc d’elle-même où il semblait qu’elle ne portait que ses sous-vêtements alors que le texte couvrait ses seins. Elle a donné aux téléspectateurs des instructions sur la manière d’accéder à son OF, mais on ne sait pas à quoi les abonnés peuvent s’attendre. Plus tôt cette année, B. Simone a été empêtrée dans la controverse après avoir été accusée d’avoir plagié des blogueurs pour créer son livre de manifestation. Après être devenue virale, elle s’est rapidement excusée pour la confusion, mais il ne semble pas que les gens aient abandonné ce scandale parce qu’ils avaient pas mal de choses à dire à ce sujet après avoir appris qu’elle avait lancé un OF. Découvrez quelques réponses ci-dessous. Allez-vous vous abonner?