Chris Hemsworth ne reviendra au MCU que si Thor est réinventé

Étoile de merveille Chris Hemsworth a posé ses exigences pour reprendre le rôle de Thor, l’acteur déclarant que toute suite potentielle devrait être « quelque chose d’unique » et éviter de refaire la même chose encore et encore. S’adressant au magazine espagnol AccionCine, Hemsworth semble certainement attaché à l’histoire avant tout, et suggère qu’il n’est pas intéressé à ramener la version plus comique du super-héros qui a dirigé des gens comme Thor : Ragnarok et Thor : Amour et tonnerre.





« Je n’en ai aucune idée. Je l’ai déjà dit, tout dépend du type d’histoire. Il faut que ce soit quelque chose d’unique. Ce que je ne veux pas, c’est faire la même chose avec le personnage jusqu’à la fin, jusqu’à ce qu’il y ait un sentiment d’épuisement dans le public. Mais s’il y a de l’excitation, je suis toujours prêt à revenir. S’il y a une nouvelle histoire, elle doit être quelque chose de très spécial. Je suis sûr qu’il y a quelque chose d’excitant à raconter, alors nous ‘ll faudra attendre et voir. Vous devez attendre pour le trouver. »

Bien que Hemsworth ne sache pas s’il doit revenir au MCU, il convient de noter que son personnage n’a pas eu d’au revoir commémoratif comme ses collègues icônes Marvel. Homme de fer et Capitaine Amérique ont. On s’attend à ce que Thor de Hemsworth soit de retour pour le prochain Vengeurs sorties Avengers : la dynastie Kang et Avengers : Guerres secrètesmais il n’y a pas eu de mot officiel jusqu’à présent pour savoir si c’est le cas ou s’ils conduiront à une Thor 5.

Quoi qu’il arrive, il semble que Hemsworth soit prêt à abandonner le style comique de l’Asgardien (au moins dans une certaine mesure) et à essayer quelque chose de différent avec le héros Marvel.

Chris Hemsworth est déterminé à faire quelque chose de différent avec Thor

Ce n’est pas la première fois que Hemsworth déclare sa détermination à faire quelque chose de différent avec Thor. « Tu regardes vers Thor 1 et 2ils étaient assez similaires. Ragnarök et Amour et tonnerre sont similaires. Je pense qu’il s’agit de le réinventer », a déclaré l’acteur l’année dernière. « J’ai eu une opportunité unique avec Infinity War et Endgame de faire des choses très radicales avec le personnage. J’aime ça, j’aime garder les gens sur leurs gardes. Cela me tient sur mes orteils. Cela me permet de rester investi.

Alors que Thor : Ragnarok est l’une des sorties les mieux notées du MCU, Thor : Amour et tonnerre est maintenant l’un des plus bas de la franchise, Hemsworth étant maintenant plus que prêt pour un changement de ton. « Je l’ai déjà dit, mais quand cela devient trop familier, je pense qu’il y a un risque à devenir paresseux parce que je sais ce que je fais », a-t-il poursuivi. « Je ne sais pas si je suis même invité à revenir, mais si je l’étais, je pense que ce devrait être une version radicalement différente dans le ton, tout, juste pour ma propre santé mentale… [laughs] Thor a perdu la tête ce dernier. Il doit le comprendre maintenant.

Chris Hemsworth est actuellement occupé à diriger une autre franchise, Extractionavec le Extraction 2 devrait atterrir sur Netflix le 16 juin 2023.