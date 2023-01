Narvik : la véritable histoire derrière le nouveau film de Netflix

in

La bande est inspirée de faits réels, mais la famille Tofte a-t-elle existé ?

©NetflixLa bataille de Narvik a eu lieu au printemps 1940.

« Dans le cadre de la bataille connu comme la première défaite d’Hitler pendant la Seconde Guerre mondialeun soldat norvégien rentre chez lui et découvre quelque chose de choquant à propos de sa femme« De cette idée est née narvik le film de Netflixmais nous vous disons quelle est la véritable histoire et ce qui s’est passé.

Le film se passe au printemps 1940.quand les forces d’Hitler avançaient à travers l’Europe, mais le film aussi suit la vie de la jeune famille Tofte alors qu’ils sont dans le conflit de guerre dans le port, qui était un important centre stratégique de guerre et le site de la première défaite militaire de l’Allemagne nazie mais est-ce que tout dans le film est réel?

Selon les propres informations du gouvernement norvégien, Narvik était un important centre d’expédition de fer en provenance de Suède, donc « Hitler et Churchill étaient douloureusement conscients que celui qui gagne le minerai de fer gagne la guerre.« , déclenchant une bataille.

+ Que s’est-il passé à Narvik ?

Le long métrage entend dépeindre à la fois le côté familial et le côté civil des deux mois intenses du printemps 1940. En avril de cette année-là, Les troupes allemandes ont pris la ville de Narvik pouravant l’armée norvégienne qui était plus petite, mais les Alliés ont mené une bataille pour le récupérer, un objectif qu’ils ont atteint le 28 mai 1940.

Selon le gouvernement norvégien, en 62 jours de conflit, 64 navires ont été coulés et 86 avions abattus. En outre, 8 500 soldats sont morts et le climat du cercle arctique a exercé des pressions sur les soldats et les civils.

+ La famille Tofte a-t-elle existé ?

Narvik, de Netflixsuit non seulement le conflit militaire, mais la famille Tofte, et, bien que la famille Tofte n’existait pascela représente les nombreuses familles norvégiennes prises, à la fois dans le conflit de Narvik et dans les années de guerre qui ont suivi.

