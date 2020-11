The Croods 2: Un nouvel âge remporte la billetterie du week-end de Thanksgiving avec 9,7 millions de dollars

Les Croods: un nouvel âge a facilement remporté le week-end au box-office des fêtes après avoir encaissé 9,7 millions de dollars en trois jours. Pour les totaux de 5 jours, le film a rapporté 14,2 millions de dollars, puis 35 millions de dollars dans le monde. Il s’agit du plus grand début depuis le début de la crise de santé publique et les théâtres ont rouvert leurs portes. Warner Bros. n’a pu gagner que 9,35 millions de dollars avec le dernier film de Christopher Nolan Principe, et c’était le week-end de 3 jours de la fête du Travail. Bien que les chiffres de ce week-end soient assez lamentables, ils sont parmi les meilleurs que nous ayons vus en 2020.

On pensait à l’origine que les familles seraient plus lentes à visiter les cinémas après leur réouverture, mais le studio a pu promouvoir Les Croods: un nouvel âge assez pour que certaines familles continuent à vivre une tradition de Thanksgiving. Les théâtres de Los Angeles, la plupart de la Californie, de New York, de la Pennsylvanie, de l’Illinois, du Michigan, du Wisconsin, de l’Arizona, du Minnesota, du Colorado, de Washington, de l’Oregon et du Nouveau-Mexique sont toujours fermés, ce qui rend la victoire de ce week-end encore plus significative.

Prendre la deuxième position ce week-end est celui de Blumhouse Bizarre, qui a rapporté 770K €. La comédie d’horreur est réalisée par Christopher Landon à partir d’un scénario de Landon et Michael Kennedy. Il met en vedette Vince Vaughn, Kathryn Newton, Katie Finneran, Celeste O’Connor et Alan Ruck. La guerre avec grand-père occupe la troisième place après avoir gagné 643 000 €. À ce jour, la comédie a rapporté 32,1 millions de dollars dans le monde.

Laisse le partir a pris la quatrième place ce week-end après avoir gagné 453 000 €. The Western met en vedette Kevin Costner et Diane Lane en tant que shérif à la retraite et sa femme qui ont décidé de retrouver leur seul petit-fils après la mort de leur fils. 1994 Le Père Noël a été ramené dans les salles, où il a pris la cinquième position après avoir rapporté 170 000 €. Avant-garde s’est retrouvé à la sixième place ce week-end et a gagné plus de 45 millions de dollars dans le monde.

De Disney Congelé a gagné 120 000 € ce week-end, ce qui était plus que suffisant pour prendre la septième place. Fidèle au jeu 2: l’histoire de Gina est arrivé au numéro huit avec 114K €. Le film d’action met en vedette Vivica A. Fox, Andra Fuller, Erica Peeples, Jeremy Meeks, Iyana Halley et Lil Mama avec des apparitions de Rotimi, Tamar Braxton, Faith Evans, Waka Flocka et Bernice Burgos. Jeux d’amis est arrivé au numéro neuf ce week-end après avoir rapporté 110 000 €. La comédie est centrée sur un groupe de six amis qui se réunissent après une interruption de cinq ans pour s’engager dans une série de défis et de jeux stimulants et aider à sortir l’un des leurs de la dépression et également avoir une chance de gagner de l’argent. Mel Gibson Homme gros a pris la dixième place, avec 27 000 €. Vous pouvez consulter le reste des statistiques du box-office de ce week-end sur The Numbers.

Box-office

1. Les Croods: un nouvel âge – 9,7 millions de dollars

2. Bizarre – 770 000 €

3. La guerre avec grand-père – 643 000 USD

4. Laisse le partir – 453 000 €

5. Le Père Noël – 170 000 €

6. Avant-garde – 165 000 €

sept. Congelé – 120 000 €

8. Fidèle au jeu 2: l’histoire de Gina – 114 000 €

9. Jeux d’amis – 110 000 €

dix. Homme gros – 27 000 €

