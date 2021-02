JoJo Siwa dit qu’elle est amoureuse: «  Personne au monde ne me rend aussi heureuse  »

JoJo Siwa est tellement amoureuse de sa petite amie!

Siwa, 17 ans, est devenue membre de la communauté LGBTQ en janvier. La semaine dernière, elle a publié des photos pour la première fois la montrant heureuse et s’amusant avec sa petite amie, qui semble s’appeler Kylie sur la base d’un compte tagué Siwa.

La chanteuse et la star de YouTube ont partagé encore plus de photos dimanche en l’honneur de la Saint-Valentin et ont parlé de sa nouvelle relation.

« C’est mon premier jour de la Saint Valentinyyy !! Personne au monde ne me rend aussi heureux que cette fille. Je suis tellement reconnaissante d’être tombée amoureuse de la personne la plus parfaite qui me fasse sourire 24/7 », a écrit Siwa sur Instagram. « Je t’aime plus que tu ne le sauras jamais! »

Les deux hommes se fréquentent depuis un mois, mais se connaissent comme amis depuis plus d’un an, selon un précédent post de Siwa.

« Après avoir été ma meilleure amie pendant plus d’un an, le 8 janvier 2021, j’ai commencé à appeler cette humaine exceptionnelle ma petite amie … et depuis, je suis la plus heureuse que j’aie jamais été! » Siwa a écrit. « Elle est sérieusement la personne la plus aimante, la plus solidaire, la plus heureuse, la plus protectrice et juste la plus belle personne parfaite au monde. Et je peux l’appeler mienne! Joyeux un mois à ma fille! Je t’aime de plus en plus chaque jour! »

Siwa est allée sur Instagram Live le mois dernier pour remercier ses fans pour l’effusion de soutien après sa sortie.

«Au cours des 48 dernières heures … 72 heures, j’ai reçu le plus grand nombre d’amour et de soutien. Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux. Maintenant que le monde peut voir cet aspect de ma vie. . Cela me rend vraiment, vraiment, vraiment heureuse », dit-elle. « Je suis heureux dans ce pays depuis une minute maintenant et maintenant que je peux partager ça avec le monde maintenant, c’est juste … c’est génial. »