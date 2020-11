Les garde-côtes français sauvent 64 migrants dans la Manche

, 29 nov. () –

Le service des garde-côtes français a secouru un total de 64 migrants, dont des femmes et des enfants, qui tentaient de traverser la Manche vers le Royaume-Uni lors de deux opérations de sauvetage depuis samedi soir.

Les deux sauvetages ont eu lieu samedi soir et ce dimanche. Le premier d’entre eux a emmené 45 migrants de la mer, dont une femme enceinte, et le second 19 autres, dont deux enfants souffrant d’hypothermie en raison des basses températures, bien que leur santé ne soit pas en danger, selon ce que les garde-côtes ont fait connaître. de deux versions.

Ces sauvetages interviennent après que les ministres de l’Intérieur du Royaume-Uni et de la France, Priti Patel et Gérald Darmanin, ont annoncé ce samedi la signature d’un accord visant à redoubler la présence policière dans le canal, dans une tentative de contenir l’immigration grâce à par ici.

En vertu de l’accord, des équipements de surveillance tels que des drones et des radars seront également déployés dans les ports et les régions côtières, bien que le nombre exact de soldats qui opéreront dans la zone n’ait pas encore été précisé.

Plus de 8 000 immigrants ont traversé la Manche pour se rendre au Royaume-Uni cette année seulement, contre 2 000 l’année précédente. Ils entreprennent souvent le voyage dans de petits bateaux en caoutchouc peu sûrs, et les gens se noient régulièrement dans cette tentative.

La ministre Patel, membre de l’aile dure du parti conservateur britannique, a exprimé son souhait de durcir considérablement les conditions d’entrée légale au Royaume-Uni à l’avenir.

L’organisation caritative Detention Action a vivement critiqué la décision dans une déclaration de sa directrice, Bella Sankey, qui a appelé de toute urgence à la création de voies de migration sûres et légales.

