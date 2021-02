Le jeu de stratégie Underworld City Builder NecroCity annoncé sur PC

Gameparic a annoncé son prochain jeu de stratégie NécroCity pour PC. Le titre est un jeu de construction de villes où les joueurs construiront une nécropole et géreront l’économie du monde en croissance.

Dans NécroCity, les joueurs commencent à construire une ville prospère dans un endroit secret. Au fur et à mesure que la ville s’agrandit, d’autres habitants commenceront à apparaître, tels que des squelettes, des loups-garous, des gobelins, des zombies, des fantômes et d’autres monstres.

Les joueurs assument le rôle de gouverneur. Leur tâche principale est de construire et de gérer la ville, en commençant par l’infrastructure de base. Les joueurs commencent par construire un réseau de routes, de bâtiments et d’autres fortifications. Il deviendra important d’apprendre les compétences importantes pour contrôler les habitants, et de nouvelles créatures pourront y emménager.

L’un des principaux mécanismes consiste à construire et à gérer des structures dans l’espace disponible. Le jeu commence avec des structures de base comme des tombes ou des cryptes. Tous les bâtiments ont un objectif important, les joueurs devront donc savoir quel bâtiment remplit une fonction spécifique.

Les joueurs devront extraire et obtenir des ressources des mines et des anciennes tombes voisines s’ils veulent agrandir leurs villes. Certains d’entre eux sont à l’extérieur des murs de la ville et nécessiteront l’envoi d’unités spécialisées.

Une fois que les joueurs ont acquis les bonnes ressources, ils peuvent se développer, notamment en améliorant leur armée ou en améliorant les fortifications existantes comme le mur autour de la ville. Finalement, les joueurs peuvent ajouter des armes de défense comme des tourelles et des pièges.

Au fur et à mesure que les joueurs progressent dans le jeu, ils auront accès à des bâtiments plus chers mais plus puissants comme le manoir des nécromanciens ou le sanctuaire des morts-vivants.

Marcin Wenus, PDG de Gameparic, déclaré:

«Cette fois, les monstres essaient de construire leur propre société sans attaquer les gens. Les gens ne les laisseront pas faire cela et ils attaqueront vos habitants, cela conduira à de nombreuses batailles sanglantes aux portes de votre ville. À un moment donné du jeu, nous pourrons attaquer les royaumes humains. Nous travaillons très dur sur le scénario du jeu. Nous voulons que l’histoire fasse partie intégrante du gameplay. »

Gameparic, qui fait partie du groupe PlayWay, a récemment annoncé Bartender Simulator et El Dorado: The Golden City Builder. La société prévoit d’annoncer trois nouveaux titres au premier trimestre 2021.

Nécrocité n’a pas actuellement de fenêtre de publication mais sera lancé sur PC.