Martin Scorsese dit qu’il manque de temps pour raconter des histoires

Martin Scorsese pourrait être prêt à prendre sa retraite. Le célèbre réalisateur oscarisé revient cette année sur grand écran avec Les tueurs de la fleur de lunequatre ans après la sortie de son dernier film, L’Irlandaisqui, bien qu’il ait fait ses débuts dans certaines salles, a eu sa sortie principale sur Netflix.

Malgré le fait que son nouveau projet soit produit par Apple TV, il passera longtemps dans les salles avant de passer à la plateforme de streaming, afin d’être un candidat sérieux pour la saison des récompenses, ce qui arrive avec presque tous les films de Scorsese. D’autant qu’il pourrait s’agir d’un des derniers films du réalisateur.

Deadline a récemment publié un article complet rendant hommage au réalisateur, revenant sur son incroyable carrière et sa contribution à l’industrie cinématographique. Dans la pièce, Scorsese lui-même prévoyait qu’il pourrait approcher de la fin de sa carrière :

« Je suis vieux. Je lis des trucs… Je veux raconter des histoires, et il n’y a plus de temps. Kurosawa, quand il a reçu son Oscar… il a dit : « Je commence seulement maintenant à voir la possibilité de ce que pourrait être le cinéma, et il est trop tard… » Maintenant, je sais ce qu’il veut dire.