The Circle Saison 3 : Date de sortie, distribution et tout ce que l’on sait

La saison 3 du Cercle est arrivée dans nos vies le 14 avril et nous quitte maintenant moins d’un mois plus tard. Vous pouvez désormais voir la saison finale et découvrir l’identité du nouveau champion.

Les joueurs restants étaient :

River, également connu sous le nom de Lee, pêche au chat dans la vingtaine en tant qu’esprit sans homosexualité

Trevor, également connue sous le nom de Deleesa pêche au chat avec son mari IRL

Courtney

Chloe

Joe (alias Jack et Lisa) pêche le chat en homme gay d’âge moyen.

La stratégie était le thème de cette saison. Cette ronde de joueurs était très bien informée sur la concurrence entre les influenceurs depuis le début. Certains d’entre eux sont entrés dans le jeu en tant que poisson-chat. Ce n’était pas une approche louche pour participer à cette compétition.

Vous avez peut-être vu la finale et savez exactement qui rit follement et jette de grosses sommes d’argent dans sa chambre. Vous vous demandez peut-être quand ce spectacle reviendra. Cela ne nous dérange pas de voir d’autres personnes dans de minuscules appartements essayer de se surpasser dans un concours de popularité sur Internet.

Dans cet esprit, regardons la saison 3.

La série a-t-elle été renouvelée pour une troisième saison ?

Oui! Le Cercle était si populaire après la saison 1, Netflix l’a renouvelé pour 2 saisons supplémentaires en mars 2020. C’est vrai, Netflix était une émission populaire sur l’isolement social avant la pandémie.

« C’est incroyable de voir les membres de Netflix réagir aux histoires brutes et authentiques de vraies personnes et de vrais enjeux », a déclaré Brandon Riegg (vice-président Nickelodeon des émissions spéciales et des séries non fictionnelles). Le streamer a renouvelé The Circle et Love Is Blind et Rhythm + Flow. Il a également commandé Sparking Joy avec Marie Kondo. Nous sommes fiers d’avoir créé une série appréciée de tous et nous sommes ravis que toutes les séries aient été accueillies avec autant de passion et d’enthousiasme. Nous sommes ravis d’apporter plus de joie à nos membres.

Quand peut-on l’anticiper ?

La saison 3 de The Circle n’est pas encore sortie, mais Martin Holmes a tweeté en novembre 2020 que The Circle aurait déjà filmé les saisons 2 et 3.

Ce contenu a été importé de Twitter. Il est possible de trouver le même contenu dans un format différent ou d’obtenir plus d’informations sur leur site Web.

La saison 3 pourrait être beaucoup plus tôt que 2022, ce qui signifie

Quels sont les nouveaux rebondissements de la série dans la saison 3 ?

La saison 2 nous a apporté de nombreuses surprises. Deux poissons-chats, Jack et Lisa, ont été expulsés du spectacle, mais ils ne sont pas rentrés chez eux. Ils ont plutôt reçu un nouveau caractère. John, leur personnage, a été sélectionné comme finaliste. Ce modèle s’est avéré très réussi.

La saison 2 comportait plus de compétitions et d’activités interactives, ce qui signifiait que les joueurs s’ennuyaient moins et avaient plus de temps pour jouer. La saison 3 aura certainement des rebondissements plus intéressants et des éléments ajoutés. Tu as compris? Netflix doit avoir compris maintenant que les passionnés de The Circle sont des gens qui aiment les bons rebondissements. C’est ce qui rend un jeu vidéo intéressant !

Comment postuler ?

Il est très simple de faire une demande d’adhésion au Cercle. Allez simplement sur circlecasting.com Sélectionnez votre pays de résidence (les États-Unis ou le Royaume-Uni sont des options), puis remplissez les informations de base et répondez à quelques questions vous concernant, y compris votre présence sur les réseaux sociaux, vos intérêts et pourquoi cette émission vous convient. Il se peut que je parle d’expérience personnelle. Ce n’est pas difficile. Tentez votre chance au 100K€!