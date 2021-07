Loki Finale bat WandaVision et attire un record de 2,5 millions de téléspectateurs sur Disney+

Il semblerait que Loki a réussi à terminer sa course sur Disney + comme il a commencé, en établissant un nouveau record pour la plus grande audience au cours des cinq premiers jours pour « Episode 6: For All Time, Always ». Selon les chiffres rapportés par Samba TV, le dieu de la malice a terminé sa course triomphale avec 2,5 millions de vues massives entre le mercredi 14 juillet et le samedi 18 juillet, dont 1,9 million de vues aux États-Unis.

Comme prévu, la série a ajouté à son épisode d’ouverture record en balayant tout ce qui l’a précédée avec sa finale.

Pour le mettre en perspective avec ses autres émissions de télévision Marvel, la finale de WandaVision a attiré 1,4 million de téléspectateurs américains, tandis que Falcon et le soldat de l’hiver géré 1,7 million, tous deux au cours de la même période initiale de cinq jours de leurs courses respectives. L’histoire était également similaire à travers le monde. Le Royaume-Uni a vu Loki attirer 300 000, contre WandaVisionest 209 000 et Faucon‘s 254 000; L’Allemagne en comptait 96.000 contre 42.000 et 78.000 pour WandaVision et Faucon respectivement; L’Australie a enregistré 12 000 contre respectivement 7 000 et 10 000, tous mesurés sur les cinq jours.

Loki est arrivé comme une sorte de joker après le scénario plus prévisible de Falcon et le soldat de l’hiver, sans que personne ne soit vraiment sûr de la façon dont tout cela se déroulerait.

Bien qu’il y ait eu de nombreuses rumeurs, la rupture éventuelle de la chronologie de Marvel, l’introduction de l’une des nombreuses variantes du Kang de Jonathan Majors et la mise en place effective de l’avenir du Univers cinématographique Marvel tous se sont réunis pour livrer le plus grand succès de Marvel à ce jour.

Alors que les précédentes séries Marvel n’ont pas été renouvelées, bien que Falcon et le soldat de l’hiver a mis en place Capitaine Amérique 4 avec Anthony Mackie reprenant le bouclier Captain America de Chris Evan,

Loki Saison 2 a également défié toutes les chances de gagner une deuxième saison.

Avec Loki lui-même étant l’un des personnages les plus populaires de la MCU, même sa mort en Avengers : Fin de partie ne peut apparemment pas garder le dieu de la malice, et bien que Kevin Feige ait dit précédemment que la disparition de Loki aux mains de Thanos, ce qu’il ne nous a pas dit à l’époque, c’est qu’il y aurait une autre version de Loki qui finirait échapper à sa propre chronologie et se diriger vers d’autres zones de la chronologie Marvel.

Avec Loki maintenant fait et les chiffres prouvant que le train en marche Marvel continue de croître au fur et à mesure qu’il évolue d’une série à l’autre, tous les regards ne se tourneront pas vers l’animation Et si…?, Hawkeye et Mme Marvel séries’ pour voir s’ils peuvent continuer à s’appuyer sur ce succès.

On a déjà vu Veuve noire mettre en place le Oeil de faucon série, et Mme Marvel présentera l’un des éléments clés de Les Merveilles, ce qui signifie qu’au fur et à mesure des films de la phase quatre, les liens entre les offres grand et petit écran de la MCU verra probablement le public continuer à croître, en particulier avec la série « personnage connu » comme Oeil de faucon et même she-Hulk avec son inclusion du professeur Hulk de Mark Ruffalo.

Jusqu’où Disney et Marvel peuvent-ils atteindre leur nombre de téléspectateurs à cette époque l’année prochaine ? Le ciel n’est pas la limite, ce n’est que le début.

Sujets : Loki