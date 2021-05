Alpha Zombies Attack dans la bande-annonce de Army of the Dead

Ils sont plus intelligents, plus rapides et organisés dans un bref nouveau regard sur le prochain film de braquage de zombies du réalisateur Zack Snyder, Armée des morts. En raison de sa sortie sur Netflix plus tard ce mois-ci, le film promet de rafraîchir l’héritage des morts-vivants en tant que gardiens de la Galaxie La star Dave Bautista et sa bande d’aventuriers armés tentent de voler et de survivre.

Ils sont plus intelligents. Ils sont plus rapides. Ils sont organisés. #ArmyOfTheDeadpic.twitter.com/W4XEBadvXr – NetflixFilm (@NetflixFilm) 2 mai 2021

Armée des morts est le genre exact de prémisse simple et sans fioritures dont ce genre de film a besoin, et se concentre sur un groupe de mercenaires complotant un braquage sur un casino de Las Vegas lors d’une épidémie de zombies. Avec une distribution d’ensemble comprenant Dave Bautista, Ella Purnell (Douce-amère, Kick Ass 2), Omari Hardwick (Puissance, Kick-Ass), Théo Rossi (Luke Cage), Ana De La Reguera (Cowboys et extraterrestres, Narcos), Huma Qureshi (Maison du vice-roi, gangs de Wasseypur), Hiroyuki Sanada (Avengers: Fin de partie, Westworld), Garret Dillahunt (Craignez les morts-vivants, Deadwood), Raúl Castillo (Sept secondes, en regardant), Nora Arnezeder (Mozart dans la jungle, origine), Matthias Schweighöfer (Vous êtes recherché, Le plus beau jour), Samantha Win (Flèche, Wonder Woman), Cétrone riche (300, Batman v Superman: l’aube de la justice) et le comédien Tig Notaro remplaçant Chris D’Elia, Armée des morts a été décrit par Snyder comme un « film de braquage de zombies à part entière ».

Zack Snyder a également fait allusion depuis à divers rebondissements qui pourraient renverser le genre de zombies en disant: « ils ne sont pas ce que vous pensez qu’ils sont ». Avec le zombie-tigre déjà révélé qui va sûrement voler la vedette, Snyder a taquiné sa tentative d’approche unique du zombie en disant: «J’ai eu l’idée dès le début que ces zombies allaient incarner une évolution, qu’ils étaient sur leur moyen de devenir autre chose, pas stagnant comme les zombies auxquels nous sommes habitués. C’était un moyen de les rendre frais, tout en offrant le canon zombie d’une certaine manière. «

La plate-forme de streaming a clairement beaucoup confiance en Armée des morts, avec des plans pour que le film donne naissance à sa propre franchise. Snyder a suggéré au public de rechercher des indices dans la prochaine version, même des taquineries, attendez-les, des robots-zombies. « Je voulais vraiment cette sorte d’ambiguïté étrange sur leurs origines – que, bien sûr, nous explorerons dans la série animée, [Army of the Dead: Lost Vegas]», a déclaré le réalisateur.« Et sans trop en dire … si vous faites très attention, il y a un certain nombre de zombies qui ne sont clairement pas des zombies. Vous voyez des zombies normaux, puis vous voyez des zombies robots. Sont-ils des moniteurs que le gouvernement a placés parmi les zombies pour les surveiller? Sont-ils de la technologie de l’autre monde? Ce qui se passe là-bas? »

Le public n’a pas à attendre trop longtemps pour voir ce que Snyder nous réserve, Bautista et son équipe, et le genre zombie, avec Armée des morts Il est prévu de sortir dans certaines salles et sur Netflix le 21 mai 2021. Un fan qui est déjà devenu obsédé par le film fini est Bautista lui-même, qui a récemment admis « Je l’ai déjà vu cinq fois. Je ne plaisante pas. . Je ne veux pas que tu entres avec des attentes très élevées, mais tu devrais. Il y a quelque chose à propos de la fin de ce film qui me rend absolument obsédée. » Cela semble certainement intrigant.

