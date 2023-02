Les Anneaux de Pouvoir ne seront pas affectés par les nouveaux films du Seigneur des Anneaux

Le PDG d’Amazon Studios, jennifer salkvient de donner son avis sur l’annonce de Warner Bros sur les prochains films de ‘‘Le Seigneur des Anneaux ». Tenant compte du fait que Prime Video produit actuellement la série »Les anneaux de pouvoir » De nombreux fans se sont demandé comment cette nouvelle nouvelle affecterait la série.

« Nous sommes extrêmement fiers de ‘The Rings of Power’ et investissons à long terme », a-t-il déclaré. « Donc, nous pensons vraiment qu’il y a assez d’amour de la part des fans pour que notre projet continue longtemps. »

Il a été récemment annoncé que Warner Bros. et Médias de nouvelle ligne ils avaient conclu un accord avec la société Embrace Group AB pour développer de nouveaux films inspirés de »Le Seigneur des Anneaux », une œuvre acclamée créée par J. R. R. Tolkien.

Bien que l’on ne sache pas pour le moment quels personnages et événements Warner Bros. reviendra pour les nouveaux films »Le Seigneur des Anneaux », les chefs d’entreprise Michael De Luca et Pamela Abdy ont déclaré qu’ils n’étaient pas intéressés à refaire des films sur le Seigneur of the Rings. histoire qui a été vue dans la trilogie de Peter Jackson, mais englobant de nouveaux personnages et recoins de la Terre du Milieu.

Il a même été révélé que Jackson et ses collègues scénaristes Fran Walsh et Philippa Boyens resteront proches du cœur des nouveaux films, pour assurer la qualité de la future franchise cinématographique.

La série »The Rings of Power » n’avait pas le soutien de Jackson au moment de raconter l’histoire. Bien que les showrunners de la série, Patrick McKay et JD Payne, aient d’abord demandé au cinéaste de l’aider à réviser les scripts de la série Prime Video, le couple a décidé de laisser Jackson en dehors de l’équation.

Même ainsi, l’équipe créative de »The Rings of Power » prévoit de raconter son histoire dans un plan de cinq saisons, la série étant la production la plus chère que Prime Video ait produite de toute son histoire.

Bien qu’Amazon Studios prépare déjà tout pour la production de la deuxième saison de »The Rings of Power », il n’a pas encore de date de sortie. La première saison de la série est actuellement disponible sur Prime Video.