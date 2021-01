Patty Jenkins approuve la théorie des fans de Wonder Woman 1984 qui s’attaque à la controverse de Steve Trevor

Wonder Woman 1984 récemment sorti dans le monde entier, à une solide performance au box-office, en gardant à l’esprit l’état des théâtres en ce moment. Sur le plan critique, le film a eu moins de succès, accumulant certains des scores les plus bas jamais enregistrés pour un film DCEU sur Rotten Tomatoes et IMDB. La réalisatrice du film Patty Jenkins s’est tournée vers Twitter pour répondre à l’un des aspects les plus critiqués de Wonder Woman 1984, mais sa réponse a laissé les fans plus confus que jamais.

La controverse a surgi concernant la représentation du consentement dans Wonder Woman 1984. Attention: Spoilers Ahead. Dans le film, la princesse Diana alias Wonder Woman souhaite un artefact magique connu sous le nom de Dreamstone, qui ramène son amour perdu depuis longtemps, Steve Trevor, à la vie.

Malheureusement, Steve ne revient pas dans son propre corps. Au lieu de cela, sa conscience prend le contrôle du corps d’un autre homme au hasard. Diana et Steve commencent alors à avoir chaud et à transpirer ensemble, tandis que Steve est dans le corps d’un parfait inconnu qui a perdu le contrôle de son esprit et de son corps, et qui n’est pas en mesure de donner son consentement au l’activité sexuelle pour laquelle son corps est utilisé.

Le film se termine avec Diana annulant son souhait, Steve quittant le corps de l’étranger et l’inconnu n’a aucun souvenir du temps qu’il avait passé avec Wonder Woman. Selon les critiques, cela équivaut à une violation du droit de consentement de l’étranger, ce que le film n’aborde pas directement, et le tout est joué pour rire.

Sur Twitter, un fan a posté une défense des actions de Diana et Steve, que Jenkins a retweeté avec les mots « Hahaha. Exactement! » Selon le fan, le scénario en question jouait un trope souvent vu dans les films des années 80, celui du « Body Swap », où les personnages changent de corps et qui conduit à des résultats sexuels, comme dans le film de Tom Hanks. Gros.

Selon le fan, Wonder Woman 1984 soulignait le problème du genre d’échange de corps avec tout le scénario de «Steve dans le corps d’un étranger». De plus, le film se termine avec la Dreamstone révoquant tous les souhaits, ce qui signifie que tout l’arc entre Diana et l’étranger ne s’est jamais produit techniquement.

Malgré l’approbation par Jenkins de la théorie du fan, les critiques soulignent que ce n’est pas parce que la Dreamstone a révoqué le souhait de Diana qu’elle n’a pas effectué ces actions en premier lieu. Aussi dans Gros, c’était toujours Tom Hanks dans son propre corps, juste une version adulte de celui-ci, alors qu’il était Wonder Woman 1984, Steve avait repris le corps d’un autre homme qui n’avait pas son mot à dire en la matière.

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film voit Wonder Woman affronter la puissance combinée de Maxwell Lord et The Cheetah. Wonder Woman 1984 est actuellement en salles et sur HBO Max.

