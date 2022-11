Le tournage du film Gran Turismo de Neill Blomkamp commence

La production a commencé le Gran Turismo, un long métrage d’action en direct basé sur le jeu vidéo populaire. Sony Pictures a annoncé samedi que le tournage avait officiellement commencé sur le film avec Neill Blomkamp dans le fauteuil du réalisateur. La société a partagé une image du plateau révélant notre ardoise avec le logo officiel du film. Un coup d’œil à l’arrière-plan, bien que très flou, nous donne un premier aperçu du film.





« Le tournage est en cours sur Gran Turismo – basé sur l’histoire vraie et inspirante d’un Gran Turismo joueur, Jann Mardenborough, qui a remporté une série de compétitions de jeu l’amenant à devenir un véritable pilote de course professionnel », a annoncé Sony sur Twitter.

Avec Blomkamp (District 9) dans le fauteuil du réalisateur, le film a été écrit par Jason Hall (Merci pour votre service). Asad Qizilbash et Carter Swan produisent pour PlayStation Productions aux côtés de Doug Belgrad et Dana Brunetti. Les membres de la distribution qui auraient joué dans le film incluent Orlando Bloom (le Seigneur des Anneaux, pirates des Caraïbes), Archie Madekwe (Midsommar, Voyageurs) et David Harbour (Hellboy, Choses étranges).





Gran Turismo poursuit la tendance à l’adaptation des jeux vidéo

La Gran Turismo franchise de jeux vidéo lancée en 1997, ayant depuis vendu plus de 85 millions de jeux vidéo. Ça va toujours fort avec le dernier opus, Gran Turismo 7, sorti plus tôt cette année. Parce que la série de jeux vidéo est populaire depuis longtemps, il y a eu des efforts antérieurs pour obtenir l’adaptation cinématographique de fthe ground. Joseph Kosinski (Top Gun : Maverick) était à un moment donné attaché à réaliser le film pour Sony avant que cette version ne s’effondre dans l’enfer du développement.

Cela a peut-être aidé que d’autres adaptations de jeux vidéo se soient avérées être des succès ces dernières années. Cela a conduit PlayStation Productions à aller de l’avant avec une multitude d’adaptations, pour lesquelles Gran Turismo n’est qu’un parmi tant d’autres. Cela comprend un Fantôme de Tsushima film qui est en préparation à partir de John Wick barré Chad Stahelski. Une série télévisée basée sur Le dernier d’entre nous arrive également sur HBO, tandis qu’une série distincte basée sur Metal tordu est également en développement chez Peacock.

Gran Turismo sortira dans les salles de cinéma le 11 août 2023.