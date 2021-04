The Forever Purge perpétue la tradition R-Rated de la franchise avec plus de sang et de violence

La cinquième et dernière tranche du Purge la franchise, La purge éternelle, a maintenant été officiellement classé R pour « violence et langage forts / sanglants partout ». Vous attendez-vous à quelque chose de moins? La cote R met The Forever Purge en ligne avec le reste de la série, dont chacun a continué la violence brutale et le chaos extérieur qui découlent de la célébration annuelle.

Servant de suite directe aux années 2016 La purge: année électorale, La purge éternelle reprend à la suite des élections présidentielles de l’année dernière et de l’abolition de la Purge titulaire, un événement dans lequel tout crime, y compris le meurtre, est légal pendant une période de 12 heures. La purge éternelle examinera l’événement à une échelle beaucoup plus petite, à la suite d’un couple mexicain qui s’est échappé d’un cartel de la drogue et est resté coincé dans un ranch du Texas. Là, ils seront à la merci d’un groupe d’étrangers qui décident de poursuivre illégalement leur propre Purge, se retournant contre le couple avec le désir de les tuer.

Réalisé par Everardo Gout et écrit et coproduit par La purge pilier James DeMonaco, stars Ana de la Reguera, Josh Lucas, Tenoch Huerta, Leven Rambin, Will Patton et Cassidy Freeman.

DeMonaco a donné à la nouvelle recrue Everardo Gout quelques conseils sur la façon d’aborder La purge éternelle, lui disant de réfléchir à sa propre vision de la violence avant de mettre quoi que ce soit à l’écran. «’Je veux que mes intentions soient claires sur ce que je pense de la violence et de ce qui se passe dans le monde.’ C’est ce qu’il m’a dit », a révélé Gout. «C’est dystopique, mais il essaie de nous amener à nous regarder dans le miroir. Cela vous fait penser: ‘Merde, si je suis poussé dans un coin, est-ce que je ferais la même chose?’ Une fois que vous ouvrez cette porte, comment la refermer? «

Gout voulait également que le film reflète quelque chose de positif en disant: « C’est une histoire incroyable de Latinos et d’Américains se réunissant pour surmonter le désespoir et le mal. »

La purge La franchise a commencé en 2013 et est depuis devenue l’une des propriétés d’horreur les plus emblématiques du cinéma moderne. Tandis que La purge éternelle était à un moment donné la dernière tranche, Purge Le favori Frank Grillo a récemment révélé que des discussions étaient en cours concernant un sixième film et qu’il envisageait de faire un retour. « Nous parlons, [DeMonaco] et moi, un autre film Purge, « a révélé Grillo. » Il m’a contacté il n’y a pas si longtemps et Sébastian [K. Lemercier], le producteur, et ils se disent: « Qu’est-ce que tu en penses? » et je me dis: « Qu’est-ce que tu en penses? » et ils se disent: ‘Nous avons parlé à Universal et nous verrons Leo Barnes dans le [next] Purgez si nous pouvons trouver quelque chose de grand. J’ai dit: ‘J’y suis. Je vais le faire en un clin d’œil.’ «

Retardé d’une date initiale de juillet 2020 en raison de la situation mondiale actuelle, La purge éternelle La sortie est désormais prévue pour Universal Pictures le 9 juillet 2021. Nul doute que le public a hâte de voir l’humanité se déchirer sur grand écran plutôt que devant sa fenêtre pour changer. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Comicbook.com.

