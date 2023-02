Adam Brody partage l’horrible sentiment de lire des commentaires négatifs sur le corps de Jennifer

Quand Megan Fox est le corps de Jennifer est sorti en 2009, le film a surtout reçu des commentaires négatifs de la part des critiques et du public. Le film a été largement critiqué à l’époque, et d’être le destinataire de ces critiques, Adam Brody ne s’est pas réchauffé aux commentaires durs. L’acteur, qui incarnait Nikolai Wolf dans le film aux côtés de Megan Fox et Amanda Seyfried, a eu du mal à encaisser ces réactions incessantes.





Plus d’une décennie après la sortie du film, Adam Brody a finalement eu le courage de parler des commentaires durs que le film a reçus. L’acteur s’est senti comme un punching-ball en lisant ces commentaires cruels. Il a déclaré à Independent UK: «Pour qu’il reçoive des critiques aussi tièdes – et d’une certaine manière, être un sac de frappe – c’était s *** ty. Ce n’était pas mon film, donc je n’en ai pas pris le poids, mais c’était quand même un peu injuste. »

Heureusement, les acteurs du film ont été justifiés, y compris Brody, après que le film a été réévalué et est même devenu un classique culte. Cependant, Brody pense qu’une partie de la raison pour laquelle le film a souffert est qu’il ciblait la mauvaise foule. De plus, l’acteur pense que le film a échoué sur le plan marketing avec l’utilisation du corps de Megan Fox dans l’affiche du film.

L’acteur a déclaré: « [The marketing] Je n’aurais pas pu rater la cible plus durement… Le film était le rêve d’un marketing, et puis de les voir faire ça… » L’acteur a fait référence à l’affiche du film où Megan Fox portait une jupe sexy et des talons hauts. Il l’a en outre critiqué et a déclaré: « Ce n’est même pas quelque chose qu’elle porte dans le film. »





Adam Brody pense qu’ils auraient dû capitaliser sur les mérites de toutes les personnes impliquées dans le film

Adam Brody pense que les personnes qui s’occupent de l’aspect marketing du film ont lamentablement échoué à capitaliser sur les mérites de toutes les personnes impliquées dans le film. Par exemple, utiliser le corps de Megan aurait été bien s’il avait été clair dès le départ de quoi parlait le film. Le film a été réalisé par une réalisatrice primée Karyn Kusama et mettait en vedette l’actrice primée Amanda Seyfried, en plus du scénariste primé aux Oscars du film. Diablo Cody a écrit le film de comédie d’horreur.

Avec beaucoup de regrets, l’acteur a conclu : « Le film a été réalisé par une femme, mettant en vedette deux femmes, écrit par le scénariste oscarisé de cette année-là, et à la place, ils se disent : » Enterrons tout ça. Ne le dites à personne. C’est pour les gens qui aiment Transformers.’”