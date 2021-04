Taylor Swift partage une vidéo cryptique anticipant une nouvelle collaboration

Taylor Swift continue de réenregistrer tous ses albums sortis avant la sortie de « Réputation»En 2017, après que son ancienne firme de musique ait vendu son matériel sans préavis ni autorisation du chanteur, il a donc montré ces derniers mois une brève progression de ce projet monumental.

N’ayant rien d’extraordinaire aux «œufs de Pâques», Swift a sorti une nouvelle vidéo cryptique sur ses réseaux sociaux où l’auteure-compositrice-interprète semble anticiper une nouvelle collaboration dans son projet de rénovation musicale, encourageant ses followers à découvrir qui cela pourrait être.

La porte du coffre est sur le point d’être aussi désordonnée que vous le pensez après avoir regardé cette vidéo. Niveau: Expert Bon décodage! pic.twitter.com/xBXBXGVcdb – Taylor Swift (@ taylorswift13)

2 avril 2021





À travers son compte Twitter officiel, Taylor Swift a partagé une vidéo dans laquelle elle présente un coffre-fort doré d’où des groupes de lettres confuses commencent à en émerger. le métrage présente également ce qui semble être l’une de ses chansons complètement modifiée pour ne pas être reconnaissable

La porte du coffre est sur le point de devenir aussi désordonnée que vous le pensez. Niveau Expert: Bon décodage! »

Récemment, Taylor Swift a partagé une collaboration inédite avec la chanteuse américaine Maren Morris sous le titre « You All Over Me », qui sera l’une des chansons supplémentaires de la prochaine sortie de « Fearless (Taylor’s Version) ». Certaines des paroles de la vidéo présentée par Swift indiquent le nom de Morris et le nom de la chanson.

D’autres mots afficheraient mal le nom de Keith Urban, suggérant qu’il pourrait faire partie de la prochaine collaboration personnelle de Swift «hors du coffre». D’autres lettres présentées dans les images peuvent comporter les mots «heureux», «étaient» (où) ou «quand» (quand).

En plus de la collaboration avec Morris, Taylor Swift a également présenté à ses fans la nouvelle version de «Love Story», une chanson avec laquelle elle a acquis une popularité internationale. L ‘album « Fearless (Taylor’s Version) » sortira officiellement le vendredi 9 avril prochain.