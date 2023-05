The Boogeyman est l’adaptation de Stephen King la plus « viscéralement effrayante » de tous les temps, déclare le réalisateur

Le mois prochain Le croque-mitaine pourrait très bien être le prochain grand succès d’horreur, surtout si le réalisateur Rob Savage doit être pris au mot. S’adressant au magazine SFX, le cinéaste a maintenant mis en avant l’horreur de Le croque-mitaine dans une mesure terrifiante, décrivant le film comme l’adaptation de Stephen King la plus « viscéralement effrayante » de tous les temps.





« The Shining est évidemment l’adaptation la plus effrayante de Stephen King. Mais je ne pense pas qu’il y ait eu une adaptation de King aussi viscéralement effrayante que ce film. »

Considérant que tant d’œuvres de Stephen King ont été adaptées pour l’écran, dont beaucoup ont donné lieu à certains des exemples les plus effrayants du genre d’horreur à avoir jamais orné l’écran, l’affirmation de Savage est plutôt audacieuse. Heureusement, Savage, qui a déjà prouvé son affinité pour les frayeurs avec les deux Héberger et Dash Camest plus qu’heureux d’expliquer pourquoi il pense Le croque-mitaine se tiendra si haut parmi les différentes adaptations…

« Ce film attaque le matériel source d’une manière différente de toute autre adaptation de King. Nous voulions que cela soit fidèle à son écriture. Moi et [co-screenwriter] Marquer [Heyman] revenaient toujours à la chaleur de caractère que vous ressentez dans les romans de King. Même lorsque le sujet est sombre, il y a cette lueur d’espoir. Ce n’est pas un écrivain cynique. »

Le Boogeyman a dû subir des modifications pour l’empêcher d’être trop effrayant

Basé sur la nouvelle de 1973 du même nom de Stephen King, Le croque-mitaine suit l’élève du secondaire Sadie Harper et sa petite sœur Sawyer, qui sont encore sous le choc de la mort récente de leur mère. Dévasté par sa propre douleur, leur père Will, thérapeute de profession, ne leur apporte ni le soutien ni l’affection qu’ils tentent de lui réclamer. Lorsqu’un patient désespéré se présente à l’improviste chez lui pour demander de l’aide, il fait venir une entité terrifiante qui s’attaque aux familles et se nourrit de leurs plus grandes souffrances.

Le croque-mitaine s’est déjà avéré effrayant pour certains, le film ayant subi un travail supplémentaire dans la salle de montage pour réduire les frayeurs. « La première fois que vous voyez la créature, le public a crié si fort, puis a immédiatement commencé à parler avec leurs voisins et à bavarder, qu’ils ont complètement raté les lignes suivantes », a révélé Savage récemment. « Nous avons donc dû le recouper et construire en 45 secondes de rembourrage, juste pour qu’ils ne manquent aucune information vitale. »

Sauvage dirige Le croque-mitaine d’un scénario de L’endroit calme duo Scott Beck & Bryan Woods et Le cygne noir Marc Heyman. Le croque-mitaine met en vedette Sophie Thatcher (Yellowjackets, Le Livre de Boba Fett), Chris Messine (Oiseaux de proie, Argo), Vivian Lyra Blair (Obi Wan Kenobi), Marin Irlande (The Umbrella Academy, Hell or High Water), Madison Hu (Bizaardvark), Lisa Gay Hamilton (Vice), et David Dastmalchian (Dune, le chevalier noir).

Le croque-mitaine devrait sortir en salles aux États-Unis le 2 juin 2023 par 20th Century Studios.