Will Poulter se souvient d’un moment difficile où il s’est fait prendre pour un personnage de Toy Story

Poulter travaille à Hollywood depuis longtemps, malgré son jeune âge. L’acteur était une star dès son plus jeune âge, bien que peu de rôles puissent être considérés comme aussi importants que sa plus récente représentation d’Adam Warlock dans l’univers cinématographique Marvel, peut-être la plus grande franchise de l’industrie de nos jours.





Mais peu importe à quel point vous êtes bien établi dans votre carrière, de nombreux acteurs et actrices sont constamment confondus avec d’autres célébrités, et certains sans même se ressembler, comme cela arrive à Ryan Reynolds et Ryan Gosling. Mais le cas de Poulter le porte à un autre niveau, puisqu’il n’est pas confondu avec une autre star de cinéma ou de télévision, ou un chanteur, mais avec un dessin animé.

Au fil des années, l’acteur a acquis une grande notoriété en raison de sa ressemblance avec Sid, le garçon qui détruit tout dans les films de Pixar. Histoire de jouet. En fait, Poulter s’est même déguisé en Sid pour une campagne anti-intimidation, montrant qu’il a pris la remarque de ressemblance comme une flatterie et a accepté les blagues. Mais parfois, les farces deviennent incontrôlables.

Tout en faisant la promotion du dernier film de la trilogie James Gunn, l’ancien Coureur de labyrinthe La star a parlé à GQ et a rappelé un moment gênant qu’il a eu avec un fan il y a quelques jours, en raison de ses similitudes avec le personnage animé :

« Un gars dans un urinoir à Los Angeles la semaine dernière s’est tourné vers moi et m’a dit : « Tu es dans Toy Story, n’est-ce pas ? » Et je me disais: « Eh bien, c’était animé. » Je ne veux pas être grossier. J’apprécie aussi qu’il y ait un mème autour de moi – je me suis déguisé en Sid de Toy Story pour la semaine anti-intimidation. Donc, je n’ai sans doute pas aidé mon cas. Mais [Toy Story came out in] 1995. J’avais deux ans. Et ils ne le faisaient pas en direct. »

La carrière de Poulter a commencé en 2007 à 14 ans, lorsqu’il est apparu dans le film Fils de Rambow et a également joué un bref rôle dans Comédie : Shuffle, plus de dix ans après la sortie du blockbuster de Pixar. Donc, même si le film était un projet d’action réelle, il lui aurait été impossible d’en faire partie.

L’avenir de Will Poulter en tant qu’Adam Warlock

Studios Marvel

Nul doute que l’affaire Sid sera laissée de côté maintenant que l’acteur a officiellement rejoint le MCU. Ses débuts en tant qu’Adam Warlock étaient peut-être l’une des choses les plus attendues pour les fans de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Et bien que le personnage ne soit peut-être pas aussi pertinent que prévu, le film ne sert que d’introduction et il a encore un long chemin à parcourir dans la franchise.

Pour le moment, on ne sait pas dans quels futurs projets MCU le personnage apparaîtra, bien qu’on s’attende à ce qu’il puisse rejoindre les Avengers dans La dynastie Kang. Le pouvoir de Warlock serait d’une grande aide pour affronter le méchant actuel, joué par Jonathan Majors.

La première apparition de Warlock, bien que sous un nom différent, remonte à 1967 dans Les Quatre Fantastiques bandes dessinées, donc l’arrivée de la famille des super-héros pourrait également signifier de nouvelles apparitions pour Poulter en tant que héros en or.

Outre son avenir dans Marvel, maintenant que l’acteur a travaillé aux côtés de James Gunn, les fans de DC voudraient également le voir dans la franchise. Certains sont même venus le proposer comme nouveau Superman, bien que la plupart le voient comme un excellent candidat pour devenir Jimmy Olsen.