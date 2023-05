Transformers: Rise of the Beasts Featurette présente Mirage de Pete Davidson et les nouveaux personnages humains

Une nouvelle featurette pour Transformers : le soulèvement des bêtes vient de sortir. La vidéo arrive alors que le film se rapproche de sa sortie en salles le 9 juin, poursuivant le Transformateurs franchise avec ce dernier opus. Il donne un aperçu de Pete Davidson enregistrant ses répliques pour la voix de Mirage tout en présentant aux fans les nouveaux personnages humains : Antoine Ramos‘ Noé Diaz et Dominique FishbackC’est Elena Wallace. Vous pouvez regarder la featurette ci-dessous.





« Mon personnage Noah est un ancien militaire, et j’ai l’impression d’échouer à chaque tournant… puis je rencontre Mirage », a déclaré Ramos à propos du protagoniste du film. « Nous partons dans ce voyage fou avec les Autobots. Nous rencontrons les Maximals. Nous rencontrons le prochain niveau de méchants. »

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

À propos de son personnage, Fishback a également expliqué: « Elena travaille au musée. Elle enquête sur quelque chose quand elle fait entrer Noah dans sa vie, et cela lui ouvre un tout nouveau monde. »

La vidéo présente également le Mirage de Davidson et la façon dont les personnages apportent de l’humour à l’histoire. Le réalisateur Steven Caple Jr. explique comment Davidson a apporté la bonne énergie nécessaire pour que ce rôle fonctionne si bien.

« Pete Davidson en tant que voix de Mirage, il est un peu comme le rebelle Autobot », dit Caple, continuant à taquiner ce qui est en magasin dans le film. « Il y a beaucoup d’action, il y a de l’humour et il y a beaucoup de cœur. Ils vont contre leur plus grand ennemi de tous les temps. Ils n’ont jamais fait face à quelque chose comme ça auparavant. »

En relation: Transformers: Rise of the Beasts: Autobots et Maximals en viennent presque aux coups dans un nouveau clip





Transformers: Rise of the Beasts remonte aux années 1990

Paramount Pictures

Le nouveau film remontera également à 1994, servant de préquelle. Il reprend avec des archéologues découvrant une bataille entre les Maximals, les Predacons et les Terrorcons. Le film fait suite à Bourdon et est le deuxième film de la Transformateurs série qui se déroule dans les années 1990. Une description officielle du film est la suivante:

Revenant à l’action et au spectacle qui ont captivé les cinéphiles du monde entier, Transformers: Rise of the Beasts emmènera le public dans une aventure de globe-trotter des années 90 avec le Autobots et introduisez une toute nouvelle faction de Transformers – les Maximaux – pour les rejoindre en tant qu’alliés dans la bataille existante pour la terre.

Outre Davidson en tant que voix de Mirage, la distribution vocale du film comprendra également Peter Cullen, Liza Koshy, Cristo Fernandez, John DiMaggio, Ron Perlman, Peter Dinklage, Michelle Yeoh, David Sobolov, Tongayi Chirisa et Michaela Jae Rodriguez. Le casting humain comprend Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Velez et Tobe Nwigwe. Steven Caple Jr. réalise en utilisant un scénario de Joby Harold, Darnell Metayer, Josh Peters, Erich Hoeber et Jon Hoeber.

Transformers : le soulèvement des bêtes sortira dans les salles de cinéma le 9 juin 2023. Les billets Early Access et généraux sont maintenant en vente pour le film. La projection en accès anticipé, qui se déroule dans les cinémas participants, comprendra également du contenu bonus organisé pour l’événement ainsi que des objets de collection en édition limitée, tels qu’un patch Primal et Maximals, jusqu’à épuisement des stocks. Vous pouvez obtenir des billets sur TransformersMovie.com/seeitfirst.