Voldemort, M et bien d’autres: 13 rôles en vedette de Ralph Fiennes

Faire environ 80 films en 30 ans est une réalisation remarquable. Ralph Fiennes a réussi à le faire et il ne semble pas avoir l’intention de prendre sa retraite de sitôt – au contraire. À ce jour, il a fait un film après l’autre, et il ne semble pas rester immobile. Nous avons résumé ici les 13 meilleurs films avec Ralph Fiennes.

« La liste de Schindler »

Peu d’acteurs peuvent prétendre avoir joué dans un véritable chef-d’œuvre dès le début de leur carrière. Ralph Fiennes est l’un des rares. Dans le drame de guerre émouvant de Steven Spielberg, le Britannique d’origine joue le chef de la tempête SS Amon Göth, qui construit et dirige le camp de concentration de Plaszow. Avec sa performance de nazi sans scrupules, il a laissé sa carte de visite à Hollywood, qui devrait désormais être transmise à des réalisateurs bien connus.

Année d’édition: 1993

1993 Réalisateur: Steven Spielberg

Steven Spielberg Des prix: 7 Oscars, dont « Meilleur film »

« Jours étranges »

Deux ans après sa percée, Ralph Fiennes est devant la caméra avec Angela Bassett et Juliette Lewis. Dans le thriller de science-fiction, il joue l’ex-flic et revendeur Lenny. Cependant, il ne vend pas de drogue, mais de courts clips. Ils montrent les expériences réelles, les pensées et les sentiments des autres et les simulent pour l’utilisateur. Mais quand l’un de ces clips montre un meurtre, Lenny s’enfonce de plus en plus dans un marais d’intrigues et de mensonges.

Année d’édition: 1995

1995 Réalisateur: Kathryn Bigelow

« Le patient anglais »

Trois ans à peine après « Schindler’s List », Ralph Fiennes a reçu sa deuxième nomination aux Oscars – cette fois pour le meilleur rôle principal. Le film est basé sur le roman du même nom de Michael Ondaatje et tourne autour du comte hongrois László Almásy (Fiennes). En tant que brûlé sans aucun souvenir, il est confié à l’infirmière de l’hôpital Hana (Juliette Binoche), qui prend soin de sa patiente avec un grand sacrifice. À l’aide de son journal, les souvenirs d’Almásy reviennent et révèlent une histoire d’amour dramatique au milieu de la furieuse Seconde Guerre mondiale.

Année d’édition: 1996

1996 Réalisateur: Anthony Minghella

Anthony Minghella Des prix: 9 Oscars, dont « Meilleur film », et Ralph Fiennes a été nominé pour « Meilleur acteur »

« Araign? e »

Dans « Spider », Ralph Fiennes montre qu’il sait aussi faire de l’horreur subtile. Dans le film de David Cronenberg (« Maps to the Stars »), il incarne le schizophrène Dennis « Spider » Cleg, qui a passé de nombreuses années dans un hôpital psychiatrique. Dans les années 1970, il a été libéré et placé dans un dortoir, où il n’arrêtait pas de se rappeler des moments de son enfance. Mais qu’est-ce qui est réel et qu’est-ce qu’une chimère?

Année d’édition: 2002

2002 Réalisateur: David Cronenberg

« Le jardinier éternel »

Dans l’adaptation cinématographique du roman du même nom de John le Carré, Ralph Fiennes en tant que diplomate veuf Justin Quayle a découvert une conspiration dans le nord du Kenya. Avant sa mort, sa femme a découvert qu’une société pharmaceutique testait un médicament contre la tuberculose sur des patients sans méfiance. Quayle découvre bientôt qu’il existe un lien entre les rapports de sa femme et sa mort – et soudain, il se trouve en grand danger.

Année d’édition: 2005

2005 Réalisateur: Fernando Meirelles

Fernando Meirelles Des prix: 1 Oscar (Rachel Weisz comme « Meilleure actrice dans un second rôle »)

Série « Harry Potter »

Ralph Fiennes est étroitement associé à la série « Harry Potter ». À travers lui, le danger initialement invisible devient une horreur personnifiée: il joue Lord Voldemort. Avec son jeu d’acteur et son maquillage incomparable, Fiennes a une grande valeur de reconnaissance en tant que Voldemort et s’est brûlé dans la tête du public et des Potterheads.

Année de publication: 2005-2011

2005-2011 Directeurs: Mike Newell, David Yates

Mike Newell, David Yates Des prix: diverses nominations aux Oscars

Le saviez-vous? Le nom complet de Ralph Fiennes est en fait: Ralph Nathaniel Twisleton-Wykeham-Fiennes.

« Tu vois Bruges … et meurs? »

Cela devient vraiment bizarre dans les débuts de réalisateur de Martin McDonagh (« 7 Psychos », « Three Billboards Outside Ebbing, Missouri »). Comme Harry Walters, Ralph Fiennes envoie les deux tueurs à gages Ray (Colin Farrell) et Ken (Brendan Gleeson) à Bruges pour se cacher après une tentative d’assassinat. La vraie raison, cependant, est complètement différente: Ken est censé tuer Ray pour Harry parce que l’état d’esprit dépressif de Ray pourrait être une menace pour la répétition des affaires. Mais comme souvent, tout est différent de ce qui était prévu, c’est pourquoi Harry prend les choses en main.

Année d’édition: 2008

2008 Réalisateur: Martin McDonagh

Martin McDonagh Des prix: 1 Golden Globe (Colin Farrell comme « Meilleur acteur dans une comédie / comédie musicale »)

« La duchesse »

Toujours en 2008, Ralph Fiennes est devenu duc de Devonshire, qui à la fin du 18ème siècle a épousé Georgiana Spencer (Keira Knightley), qui n’avait que 17 ans – qui est alors devenue l’une des femmes les plus influentes et était également politiquement active. En plus de l’importance de la duchesse, le drame du film montre également les conséquences qu’il entraîne lorsque la vie privée compliquée fait surface.

Année d’édition: 2008

2008 Réalisateur: Saul Dibb

Saul Dibb Des prix: 1 Oscar (« Best Costume Design »), nomination aux Golden Globes pour Ralph Fiennes comme « Meilleur acteur dans un second rôle »

https://www.youtube.com/watch?v=FYShoaBK7Non



« Coriolanus »

Ralph Fiennes n’est pas seulement devant, mais aussi derrière la caméra en 2011 pour « Corionalus ». Il fait ses débuts de réalisateur acclamés par la critique avec l’adaptation moderne du classique de Shakespeare. Fiennes lui-même joue le général romain Caius Martius, qui est tombé en disgrâce auprès de la population parce qu’il leur refuse apparemment une nourriture importante. Martius réagit aux troubles avec force brute. En face de lui se trouve Tullus Aufidius (Gerard Butler) avec son armée Volsk. À un moment donné, cependant, les deux camps en guerre doivent se rendre compte que le Sénat romain est un ennemi complètement différent. La question se pose: unis contre le Sénat ou tout le monde contre tout le monde?

Année d’édition: 2011

2011 Réalisateur: Ralph Fiennes

Ralph Fiennes Des prix: Nomination aux BAFTA pour le « Meilleur début de réalisation »

Série «James Bond»

Ralph Fiennes est également impliqué dans la franchise «James Bond» depuis 2012. Il suit les traces de Dame Judi Dench et la remplace en tant que M. Désormais, c’est lui qui envoie 007 au nom de Sa Majesté pour de nouvelles aventures. Gardera-t-il le poste de chef du MI6 après « No Time to Die », qui sortira en 2021?

Année d’édition: depuis 2012

depuis 2012 Réalisateur: Sam Mendes

Sam Mendes Des prix: 3 Oscars, dont « Meilleure chanson de film »

« Grand Budapest Hotel »

Les films de Wes Anderson semblent venir d’une autre sphère – dans un sens positif. Ils sont hétéroclites, ont des personnages étranges et une histoire parfois vraiment bizarre. Et Ralph Fiennes? Il est en plein milieu de celui-ci en tant que concierge Gustave au « Grand Budapest Hotel » au lieu d’être simplement là. Dans l’hôtel haut de gamme où travaille Gustave, il y a un vol d’art, c’est pourquoi il est désormais entre ses mains de trouver le coupable avec son jeune collègue Zero.

Année d’édition: 2014

2014 Réalisateur: Wes Anderson

Wes Anderson Des prix: 4 Oscars, dont « Best Costume Design », nomination aux Golden Globes de Ralph Fiennes pour « Meilleur acteur dans une comédie / comédie musicale »

« Secrets officiels »

Un peu plus de dix ans après « La Duchesse », Ralph Fiennes et Keira Knightley sont à nouveau devant la caméra. En tant qu’avocat de Ben Emmerson, Fiennes doit défendre sa cliente Katherine Gun contre le gouvernement britannique. L’employé du centre de communication du gouvernement a divulgué des informations explosives de la NSA à un journaliste de l’Observer – et a donc fait sensation dans le monde entier. Non seulement elle se met en danger, mais la demande d’asile de son mari est également au bord du gouffre. Mais son sens de la justice est plus fort, c’est pourquoi elle n’abandonne pas facilement le combat.

Année d’édition: 2019

2019 Réalisateur: Capuche Gavin

« L’excavation »

L’année 2021 commence pour Ralph Fiennes sur Netflix. Dans le biopic historique, il joue l’archéologue – désolé, excavateur – Basil Brown, qui a fait une incroyable découverte en 1938 sur le domaine de la riche veuve Edith Pretty (Carey Mulligan): une tombe de navire dans le Suffolk, en Angleterre. Mais la Seconde Guerre mondiale imminente jette déjà son ombre …

Année d’édition: 2021

2021 Réalisateur: Simon Stone

Perspectives: Nouveaux films avec Ralph Fiennes