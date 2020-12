Qu’est-il arrivé à Alexis Sharkey? Détails sur sa mort mystérieuse

Alexis Sharkey, un influenceur des médias sociaux de 26 ans qui avait disparu le week-end de Thanksgiving, a malheureusement été retrouvé mort le 28 novembre.

«C’est le cœur profondément brisé que Mike et moi voulons vous faire tous savoir que le corps de Lexi a été retrouvé», a écrit sa mère, Stacey Clark Robinault dans un communiqué sur Facebook le 29 novembre.

«Nous ne pouvons pas commencer à vous remercier tous pour votre amour et les aimables paroles que vous avez adressées à notre famille!» elle a ajouté.

Bien que le corps de Sharkey ait été retrouvé, les autorités sont perplexes quant à ce qui lui est arrivé, car elle aurait été retrouvée nue sur le bord de la route et ne présentait aucune blessure visible.

Qu’est-il arrivé à Alexis Sharkey?

Jetons un coup d’œil à tous les détails entourant la mort mystérieuse de l’influenceur de 26 ans.

Alexis Sharkey aurait quitté son domicile à Houston après une dispute le vendredi 27 novembre.

Tom Sharkey, le mari d’Alexis, aurait appelé ses parents après n’avoir eu aucune nouvelle d’elle depuis plus de 24 heures.

La mère d’Alexis a écrit un message sur Facebook demandant de l’aider à retrouver sa fille, qui disait: «Veuillez partager ce message !!! Ma fille, Alexis Sharkey, a disparu !! »

«Personne n’a entendu parler d’elle depuis plus de 24 heures et la police est impliquée. Elle vit à Houston au Texas depuis janvier et c’est là qu’elle a été vue pour la dernière fois », écrit-elle. «Veuillez nous aider à la retrouver et à la ramener à la maison en toute sécurité !! Nous sommes tellement désespérés !!! Partagez s’il vous plait!! »

Sa mère pense qu’elle a été assassinée.

Dans une interview, la mère d’Alexis Sharkey a déclaré qu’elle pensait que sa fille avait été assassinée:

« Oui. Je crois qu’elle a été assassinée. Oui. De ce que j’ai pu recueillir ainsi que l’intestin d’une mère. J’ai appris très jeune en tant que maman à faire confiance à mon instinct. Cela ne m’a pas déçu. Nous sommes très brisés. Nous avons le cœur brisé. C’est juste douloureux pour quelqu’un de si brillant et d’avoir tant à offrir … juste d’être parti, d’être étouffé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. La nature horrible de ses derniers instants a dû être … Je ne peux même pas. Je ne peux même pas y aller. «

Le comportement de Tom Sharkey sur les réseaux sociaux depuis sa disparition a soulevé des sourcils.

Presque immédiatement après la disparition d’Alexis, Tom s’est rendu sur Facebook pour publier une série de photos de lui-même et de sa femme, ainsi que des légendes étrangement formulées sur leur temps ensemble.

«Bébé … s’il te plaît, donne-moi de la force. Vous souvenez-vous quand nous avons parlé et plaisanté sur le fait de vieillir », a-t-il écrit le 29 novembre.« Et j’ai dit … c’est la seule chose pour laquelle vous ne me battriez jamais. Et nous avons ri si fort parce que votre [sic] tellement compétitif. »

Dans un article avant cela, il a écrit: «Vous avez rendu la vie si incroyable! Fait sens de mon existence! Mon but! Et m’a montré comment vraiment aimer!

Peu de temps avant cet article, il a sous-titré un autre collage de photos d’eux deux: «Mon monde! Mon tout! Je suis tellement perdu maintenant! Mon seul et unique! »

Tom Sharkey a défendu son comportement dans un autre message Facebook.

Tom Sharkey s’est tourné vers Facebook pour se défendre et défendre son comportement, en écrivant:

«Je veux juste dire ceci! Alors que certains d’entre vous postaient sur les réseaux sociaux pour nous aider à localiser mon monde! Et nous apprécions toute votre aide, amour et soutien! D’autres manquaient de temps à parler d’autres choses. En gros, des propos de merde! Et si ma femme avait vu cela, elle serait déçue de vos actions! Vous devriez tous avoir honte de vous-mêmes! J’ai aidé les députés et passé des appels téléphoniques pour comprendre ce qui est arrivé à ma femme. La prochaine fois … arrêtez-vous et réfléchissez! Et réalisez! Vous ne savez pas tout!

Les utilisateurs de médias sociaux ne se sont pas retenus sur la page Facebook de Tom Sharkey.

Ce n’est un secret pour personne que les enquêteurs se tournent vers les personnes les plus proches d’une victime décédée lorsqu’un homicide ou un acte criminel est suspecté, et même si les autorités ne savent toujours pas s’il y a eu acte criminel, les utilisateurs des médias sociaux du monde entier se méfient du comportement de Tom Sharkey sur Facebook.

«J’espère que vous n’avez rien à voir avec sa mort…» a écrit un utilisateur de Facebook.

«Chris Watts a également joué à la carte« J’ai perdu ma femme et mes enfants », a écrit un autre utilisateur de Facebook.

«Je n’ai aucun problème. J’énonce des faits, 70% du temps c’est le mari et c’est malheureusement un FAIT. J’espère pour Dieu que ce n’était pas lui, mais encore une fois, il y a de grandes chances que ce soit le cas », ont-ils terminé.

Les utilisateurs d’Instagram se méfient également de Tom Sharkey.

Tom a publié des photos et des légendes similaires sur Instagram, et les utilisateurs de la plate-forme de médias sociaux sont immédiatement devenus méfiants à propos de son comportement.

«Tout à coup, il publie un certain nombre de messages sur combien il l’aime comme elle a disparu. Ses derniers messages [sic] avant, un mois. Quelqu’un enferme ce type », a écrit un utilisateur.

«De plus, il n’a fait aucun message sur sa disparition, mais quand il a confirmé que son corps a été retrouvé, il se précipite sur Instagram pour publier ces messages. [sic]», A ajouté un autre utilisateur.

Alors que l’enquête sur la mort d’Alexis Sharkey est toujours en cours, une autopsie est actuellement en cours et, en attendant les résultats, sa famille et ses proches pourraient être plus près de découvrir ce qui est vraiment arrivé à Alexis Sharkey.

Puisse-t-elle reposer en paix.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.