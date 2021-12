Batman de Robert Pattinson et Black Adam de Dwayne Johnson figurent dans la liste des performances les plus attendues de 2022

2021 devait être l’année où le cinéma a retrouvé ses marques après les fermetures pandémiques de 2020, mais il a fallu un sauvetage de dernière minute en Spider-Man : Pas de chemin à la maison pour prouver que pour le bon film, le public reviendra en grand nombre dans les salles. Un certain nombre de films ayant été repoussés à partir de cette année, les studios espèrent maintenant que cela signifie que 2022 sera une autre chance pour l’expérience cinématographique de revenir à quelque chose de plus proche d’un état pré-pandémique. En tête de file se trouvent de nombreuses offres de DC et Marvel, révèle une nouvelle enquête de Fandango. La prochaine version de Robert Pattinson sur Batman et Black Adam de Dwayne Johnson sont deux des performances les plus attendues de l’année prochaine.

Le Batman devait initialement sortir en 2021, mais comme beaucoup d’autres plus grandes sorties de films, le film a été détourné des horaires pour essayer de lui donner les meilleures chances de succès. Maintenant avec un autre film de DC Adam noir mettant en vedette Dwayne Johnson dans le rôle titre, les débuts de Robert Pattinson en tant que Bruce Wayne semblent être la nouvelle performance la plus attendue l’année prochaine. Juste pour souligner à quel point les deux géants de la bande dessinée semblent dominants en 2022, entre les cinq meilleures nouvelles performances, les cinq meilleures performances de retour et les cinq meilleurs films, les seuls films non comiques à présenter sont Avatar 2 et Jurassic World : Dominion. Découvrez la déclaration complète ci-dessous :

« Fandango, le principal service de billetterie de cinéma du pays, a interrogé plus de 6 000 de ses acheteurs de billets en décembre sur les meilleurs films qu’ils souhaitent voir sur grand écran l’année prochaine. Les cinq blockbusters les plus attendus pour 2022 sont Black Panther : Wakanda Forever, Spider-Man : Across the Spider-Verse, The Batman, Thor : Love and Thunder, et Jurassic World : Dominion.“





De l’enquête réalisée, Fandango a déduit que les retours les plus attendus de 2022 sont en grande partie constitués des plus grandes stars de Marvel, avec Thor de Chris Hemsworth en tête de liste, avec le retour de Benedict Cumberbatch comme personnage principal de Docteur Strange dans le multivers de la folie dans une seconde proche. Le top cinq complété avec Natalie Portman pour son retour une Jane Foster en Thor : Amour et Tonnerre, Zoe Saldana dans le rôle de Neytiri dans Avatar 2 et Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff dans Docteur Strange dans le multivers de la folie.

En ce qui concerne les nouvelles performances, avec Robert Pattinson et Dwayne Johnson dans leurs rôles respectifs de Batman et Black Adam, il s’agit d’une liste complète de bandes dessinées de Gorr the God Butcher de Christian Bale dans Thor : Amour et Tonnerre, Issa Rae comme Spider-Woman dans Spider-Man : à travers le Spider-Verse et Zoe Kravitz en tant que dernière actrice à jouer le rôle de Catwoman dans Le Batman.





« Le public est à la recherche d’expériences inoubliables au théâtre et 2022 promet d’offrir une abondance de nouveaux films passionnants que vous devez voir sur grand écran », a déclaré Erik Davis, rédacteur en chef de Fandango. « De certains des plus grands personnages de retour comme Spider-Man , Batman, Catwoman et Doctor Strange, à des franchises mémorables comme Black Panther, Top Gun, Mission : Impossible, et Monde Jurassique, la nouvelle année est remplie de sensations fortes, de frissons et d’aventures à chaque coin de rue. »

La liste des plus grands films de 2022 démarre avec Le Batman, qui arrive en salles le 4 mars 2022.





