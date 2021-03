Meilleurs joueurs de "Légendes Apex" banni par une attaque DDoS

Deux des meilleurs joueurs de Légendes Apex ont été expulsés du jeu par une attaque DDoS sur un serveur Xbox.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Une mise à jour passionnante de Fortnite ajoute des vélociraptors

Classés comme Apex Predators dans le système de hiérarchie Apex Legends, les deux n’ont pas encore été nommés, mais ont été interdits de participation au jeu, selon Réapparaître.

Analyste de sécurité Respawn, Conor Ford, a répondu à une accusation sur Reddit avec le mot «interdit» faisant référence aux deux joueurs. Une vidéo a été initialement téléchargée sur le site du forum, prétendant montrer «une preuve indéniable que les prédictions Xbox # 4 et # 6 sont des serveurs DDoSing après que nous les ayons abattus. «

Selon la publication, les jeux classés pour consoles deviennent « littéralement injouables » car la majorité de ces jeux sont DDoSed.

Calcul de la console pour les clients DDoSers et DDoS entrants. Vous ne pouvez rien cacher ♥ ️ – Conor Ford / Hideouts (@RSPN_Hideouts)

23 mars 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Les jeux vidéo pourraient améliorer le fonctionnement des enfants handicapés

La publication sur Reddit a conduit beaucoup à affirmer que les attaques DDoS sont de plus en plus courantes dans la version console d’Apex Legends. Respawn semble être conscient du problème, car Conor Ford a récemment tweeté qu’il y aurait un « calcul de console » pour tout serveur DDoSing et ceux qui achètent des attaques.