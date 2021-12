The Batman a déjà une date de sortie sur HBO Max

in

Le Batman C’est la prochaine entrée du Chevalier de la Nuit au cinéma et réveille déjà les passions dans le fandom qui s’excite après avoir vu les premières avancées du film. Rappelons : dans un premier temps, le choix de Robert Pattinson comme Bruce Wayne a été résisté par les partisans du héros, mais le matériel promotionnel a fait pencher la balance en faveur du travail de l’acteur en tant que personnage.

Le directeur Matt Reeves raconte une histoire sombre et choquante sur les premières années de Gotham Bat. Dans ce cas, les méchants de service sont les cribler et le manchot. Vous participerez également à l’action femme-chat, mais on ne peut pas parler de méchante car tout indique qu’elle sera une compagne du justicier. Le Batman cherche à être le début d’une franchise réussie.

Quand The Batman arrive-t-il en streaming ?

En attendant, nous pouvons nous attendre à ce que le film soit diffusé le plus tôt possible. Jason Kilar, le PDG de WarnerMedia, a annoncé : « Pensez au moment où les films sont apparus sur HBO : huit à neuf mois après la sortie en salles. Batman apparaîtra le 46 sur HBO Max. C’est un grand changement par rapport à ce qu’elles étaient en 2018, 2017 et 2016. »

L’exécutif a également souligné que Le Batman Ce ne sera pas le seul cas à sortir 46 jours après son arrivée au cinéma : « Black Adam, Flash, Elvis et une foule d’autres films apparaîtront littéralement sur HBO Max le 46 dans une variété de territoires à travers le monde. C’est un très grand changement que je ne pense pas que les gens apprécient et je me sens très bien à ce sujet. »

Le Batman Il cherchera à s’étendre en tant que franchise et en même temps, il a déjà deux retombées confirmées : une série sur le département de police de Gotham et une autre centrée sur celui-ci. manchot, Protagonisée par Colin Farrell. Warner a une grande confiance en cet univers qui débutera avec le film dirigé par Robert Pattinson dans la peau de Bruce Wayne. Le film sortira en salles le 4 mars 2022.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂