Jungkook de BTS partage ses réflexions sur le fait de grandir sous les projecteurs

Au cours des sept dernières années, les fans ont regardé Jungkook grandir d’une recrue de 15 ans à une superstar de 23 ans.

Le sien BTS les membres étaient à ses côtés à chaque étape du chemin, et ils se sont vus attribuer le mérite de l’avoir «élevé».

Les chansons solo de Jungkook «Begin» et «My Time» ont toutes deux été inspirées par l’histoire de sa vie, en particulier son amitié avec BTS et sa jeunesse à l’honneur.

Dans une nouvelle interview, Rolling Stone Inde demanda Jungkook, «Comment le fait de grandir sous les feux de la rampe avec vos membres a-t-il fait de vous l’individu que vous êtes aujourd’hui, et comment espérez-vous que cela façonne la personne que vous deviendrez dans 10, 20 ou 30 ans?

«Ce sont les membres qui m’ont appris à ne jamais m’installer et qui m’ont influencé pour toujours m’améliorer et aller de l’avant,» Répondit Jungkook. «Je pense que le temps passé avec eux a progressivement façonné ma personnalité, en chantant, en dansant et en réalisant des films.»

L’amour d’ARMY a transformé les rêves de Jungkook en une réalité extraordinaire, mais les moments ordinaires avec ses membres sont ce qui a façonné son identité. Ils sont son passé, son présent et son avenir.

Bien sûr, ARMY m’a donné le plus, mais les choses les plus simples comme parler, jouer sur scène, manger des repas, enregistrer de la musique, que j’ai partagées avec les membres font de moi ce que je suis aujourd’hui. Je pense qu’ils continueront à jouer un rôle énorme à l’avenir également. – Jungkook

